Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με παγίδες και οδυνηρά μυστικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην prime time ζώνη του προγράμματος του ΑΝΤ1, προβάλλεται πλέον η αγαπημένη σειρά, με καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια.

Σε νέα ώρα και τέσσερις φορές την εβδομάδα μεταδίδεται πλέον η δημοφιλής σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00, ακριβώς μετά από το «Ράδιο Αρβύλα» και πριν από τις «Άγριες Μέλισσες».

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 100

Η Λήδα είναι στο πλευρό του Νικήτα, ο οποίος νιώθει υπεύθυνος για την κατάσταση της υγείας του φύλακα που χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Η μητέρα του Σπύρου έχει ενστάσεις απέναντι στη σχέση του Σπύρου και της Νέλλης, πιστεύοντας πως ο Σπύρος θα πληγωθεί. Η Ελένη έχει κλειστεί στο εαυτό της και όλοι γύρω της ανησυχούν. Η Αλίκη δίνει κατάθεση στον Χρήστο, με τον φόβο μην της ξεφύγει τίποτα και καταλάβει ότι το στικάκι είναι κρυμμένο στη φάρμα… Ο Νικήτας, γεμάτος ενοχές για την κατάσταση του φύλακα, πηγαίνει στην αστυνομία να παραδοθεί. Ο Δημήτρης δέχεται επίθεση, ενώ βρίσκεται έξω από το σπίτι που κρατάνε την Αζίζα... Λίγο μετά την άφιξη του Στέφανου στις αγροτικές φυλακές, καλούν την Αθηνά με μία αναπάντεχη και συγκλονιστική είδηση...

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 101

Ο Χρήστος βρίσκει το στικάκι με τα στοιχεία για τους διακινητές και ετοιμάζεται να το παραδώσει στην υπηρεσία του. Ένα τηλεφώνημα της Αλίκης τον σταματάει, καθώς όλα δείχνουν πως ο Δημήτρης έχει πέσει στα χέρια του κυκλώματος και κινδυνεύει η ζωή του. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης που κρατείται μαζί με την Αζίζα μαθαίνει κάτι συγκλονιστικό για τη μητέρα της. Η Αθηνά πληροφορείται σοκαρισμένη κάτι για τον Στέφανο, αλλά δεν πιστεύει τίποτα αν δεν το διαπιστώσει με τα μάτια της… Ο Νικήτας, συνειδητοποιώντας πως για μια ακόμη φορά ο αδελφός του τον έχει ξεγελάσει, αποφασίζει να αποκαλύψει το σχέδιό του στην αστυνομία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 102

Η Αθηνά και ο Χρήστος καταστρώνουν ένα σχέδιο για να σώσουν τον Δημήτρη, όμως η Αλίκη έχει τις αμφιβολίες της. Ο Νικήτας έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά διλήμματα σχετικά με τον αδερφό του και η συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων που δεν ήθελε να παραδεχτεί είναι πολύ οδυνηρή γι΄ αυτόν. Εν τω μεταξύ, μια νέα απειλή εμφανίζεται για την Αλίκη και την Αζίζα, ενώ ο Δημήτρης βρίσκεται ακόμη αβοήθητος στο έλεος του Τζαφάρ. Η Ελένη, μετά το σοκ που έχει υποστεί με το θέμα του πατέρα της, ξεσπάει και βγάζει από μέσα της τις πιο οδυνηρές αλήθειες…

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 103

Ο Τζαφάρ συνεχίζει να κρατά όμηρο τον Δημήτρη προκειμένου να βγει ασφαλής απ’ τα σύνορα. Ο Χρήστος και η Αθηνά διαφωνούν σχετικά με το πώς να χειριστούν την υπόθεση. Ο Δημήτρης, που έχει καταλάβει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται η Αλίκη με την Αζίζα, προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της… Ο Νικήτας έχει μια καθοριστική, για το μέλλον της σχέσης τους, συνάντηση με τον αδερφό του. Ο Χρήστος εκτελεί το σχέδιο του Τζαφάρ και τον βγάζει απ’ τη χώρα με αντάλλαγμα να αφήσει ελεύθερο τον Δημήτρη. Τώρα το μόνο που μένει είναι να δει αν ο Τζαφάρ έχει κρατήσει το λόγο του... Τίποτα, όμως, δεν θα είναι όπως φαίνεται…

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Γεωργιάδου ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

Βίκυ Μανώλη ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας

Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

Ελένη Πάττα ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

Νικόλ Παναγιώτου ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρο Λαγούτη

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βαΐτσου, Παναγιώτα Βιτεντζάκη, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Δημήτρης Μοθωναίος, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Δέσποινα Τσούτσα, Αντιγόνη Φρυδά, Νικόλας Χαλκιαδάκης.

#Hlios

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος τριών αδελφών - Λέων: σέβομαι την οικογένεια, μα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά (βίντεο)

Χανιά - Γηροκομείο: Συγκλονίζει η μαρτυρία ηλικιωμένου που μιλά για “εφιάλτη”

Κόρινθος: Γέμισε νεκρά ψάρια το λιμάνι (βίντεο)

Gallery