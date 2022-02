Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: καταδικάστηκε ο 39χρονος που προσποιείτο τον αστυνομικό και βίαζε γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ποινή κάθειρξης για πρώην κατάδικο για ανθρωποκτονία. Καταδικάστηκε για τον βιασμό τριών γυναικών μετά την αποφυλάκισή του.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών καταδικάστηκε 39χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι βίασε και λήστεψε τρεις εκδιδόμενες γυναίκες, προσποιούμενος τον αστυνομικό.

Οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκαν πέρσι τον Μάρτιο, στη Θεσσαλονίκη, έναν μόλις μήνα μετά την αποφυλάκισή του για φόνο που είχε διαπράξει, 11 χρόνια νωρίτερα, από κοινού με την τότε αρραβωνιαστικιά του, σε βάρος 58χρονου ψυχιάτρου, πρώην συντρόφου της συγκατηγορουμένης του.

Απολογούμενος για την υπόθεση των βιασμών, ο 39χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση των γυναικών. Απέδωσε δε, τις καταγγελίες σε «πλεκτάνη» που τού έστησαν πρώην συγκρατούμενοί του στις φυλακές Τρικάλων, οι οποίοι -κατά τους ισχυρισμούς του- τον εκδικήθηκαν με αυτόν τον τρόπο επειδή δεν δέχθηκε να εισάγει ναρκωτικά στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία επέστρεψε στις φυλακές.

Ο 39χρονος είχε αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2021, έχοντας εκτίσει ποινή 15ετούς κάθειρξης για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχιάτρου, ο οποίος, τον Δεκέμβριο του 2010, είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος έξω από το σταθμευμένο όχημά του, φέροντας αλλεπάλληλα χτυπήματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος.

Μαζί με την κουβανέζικης καταγωγής αρραβωνιαστικιά του είχαν καταδικαστεί από το Εφετείο σε ισόβια κάθειρξη, αλλά προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο, ζητώντας την αναίρεση της δευτεροβάθμιας απόφασης, με το σκεπτικό ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Η προσφυγή τους έγινε δεκτή, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέψει στο Εφετείο, μόνο όμως ως προς το σκέλος της χορήγησης του ελαφρυντικού, το οποίο τελικώς δόθηκε με αποτέλεσμα να «σπάσουν» τα ισόβια. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι είχε αποφυλακιστεί με όρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης: Ο Κούγιας για τον Ρουβά και το εξώδικο στον Βλάχο

Μενίδι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός - Ήταν άγρια ξυλοκοπημένος

Κορονοϊός - Τζανάκης: “τζούφια” πολλά κρούσματα της Όμικρον (βίντεο)