Σιδνεϊ: Λευκός καρχαρίας κατασπαράσσει άνδρα (βίντεο)

Σοκ προκάλεσε η επίθεση που καταγράφηκε σε παραλία του Σίδνεϊ.

Ένας 35χρονος είναι το πρώτο θύμα καρχαρία στο Σίδνεϊ τα τελευταία 60 χρόνια.

Πρόκειται για Βρετανό δύτη.

?? The victim of a fatal great white shark attack in Australia has been identified.



Simon Nellist was mauled by the shark off Little Bay in east Sydney yesterday (Wednesday 16 February) in what was the first fatal attack in the city in 59 years.



More below: pic.twitter.com/EkROb7zj4W