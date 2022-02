Οικονομία

“Euroferry Olympia” - Grimaldi: παραβάτες όσοι οδηγοί έμειναν στα οχήματα τους (βίντεο)

Τι υποστηρίζει εκπρόσωπος της εταιρείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για τις καμπίνες του πλοίου και τους οδηγούς φορτηγών, αλλά και τους ελέγχους που δεν έγιναν από το πλήρωμα.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής με την Ρίτσα Μπιζόγλη, μίλησε ο Πολ Κυριακού, εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Grimaldi Group, πλοιοκτήτριας του «Euroferry Olympia», στο οποίο μετά από τον εντοπισμό του ενός Έλληνα οδηγού που είχε απανθρακωθεί και του νεαρού Λευκορώσου που βρέθηκε ζωντανός, εξακολουθούν να υπάρχουν δέκα αγνοούμενοι από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή.

Όπως είπε ο κ. Κυπριανού «έχουμε καταγράψει τις καταγγελίες που έχουν γίνει», όπως εκείνες που έκανε νωρίτερα στο δελτίο του ΑΝΤ1 ο Απόστολος Κενανίδης, εκπρόσωπος των οδηγών φορτηγών.

Ο κ. Κυπριανού είπε πως «δεν υπάρχουν υπεράριθμα αυτοκίνητα, φορτηγά η επιβάτες μέσα στο πλοίο, υπάρχει αυτόματο σύστημα κράτησης και δεν επιτρέπει να υπάρχουν υπεράρθμιμοι», προσθέτοντας πως στο μοιραίο δρομολόγιο «είχαμε λιγότερους από 300 επιβάτες, ενώ το πλοίο μπορεί να υποδεχθεί 570 επιβάτες».

«Το πλοίο είχε περάσει επιθεώρηση στις 16 Φεβρουαρίου από τις ελληνικές Αρχές και του είχε δοθεί άδεια για τον απόπλου. Αν δεν λειτουργούσε το σύστημα πυρόσβεσης, το πλοίο δεν θα μπορούσε να φύγει. Δεν έχουμε λογο να πιστέψουμε ότι τα συστήματα ανίχνευσης και πυρασφάλειας δεν δούλεψαν ικανοποιητικά. Όταν μπορέσουμε να μπούμε στο πλοίο και να γίνουν οι έρευνες, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε για το αν λειτούργησαν κανονικά» επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Grimaldi.

Σε ότι αφορά την παραμονή οδηγών μέσα στα οχήματα τους, στο γκαράζ του πλοίου, κάτι που ρητώς απαγορεύεται, μετά και την τραγωδία στο «Norman Atlantic» της ίδιας εταιρείας, ο κ. Κυπριανού υποστήριξε πως είναι σαφείς οι κανονισμοί και οι εντολές στα πληρώματα για να μην υπάρχουν οδηγοί στον χώρο του γκαράζ, λέγοντας ακόμη χαρακτηριστικά πως «αν είναι οδηγοί στο γκαράζ, είναι παραβάτες οι οδηγοί που επέλεξαν να μείνουν μέσα στα φορτηγά τους».





Ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας υποστήριξε ακόμη πως στο μοιραίο ταξίδι κατά τον απόπλου, «είχαμε 159 οδηγούς. Το πλοίο έχει 77 καμπίνες με 308 κρεβάτια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που θα έμεναν στις καμπίνες ήταν οδηγοί. Είχαμε μόνο 26 άλλους επιβάτες. Υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός καμπινών και κρεβατιών για να μείνουν οι οδηγοί», ωστόσο δεν απάντησε σε όσα καταλογίζουν στην εταιρεία οδηγοί, για άθλιες συνθήκες υγιεινής στις καμπίνες και για επιθέσεις από ψύλλους και κοριούς, όσο και για μη τήρηση των αποστάσεων στις καμπίνες και των μέτρων για τον κορονοϊό.

«Ξέρουμε ότι η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα γκαράζ. Όταν γίνουν οι έρευνες, θα μπορέσουμε να δούμε από ποιο φορτηγό και για ποιο λόγο και γιατί δεν έγιναν οι έλεγχοι από το πλήρωμα», κατέληξε ο κ. Κυπριανού.

