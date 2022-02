Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Αγωνία για τους αγνοούμενους

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες στο πλοίο για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. "Κραυγή" αγωνίας από συγγενείς τους. Τι υποστηρίζει η πλοιοκτήτρια εταιρεία.



Συνεχίζονται και σήμερα από εξειδικευμένα συνεργεία και στελέχη της ΕΜΑΚ οι έρευνες στο πλοίο «Euroferry Olympia» για τον εντοπισμό των 10 αγνοουμένων, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής, 18 Φεβρουαρίου, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Πρίντεζι.

Στο εσωτερικό του πλοίου φέρεται, πλέον, ότι δεν υπάρχουν φλόγες παρά μόνο καπνοί, ενώ έχει οδηγηθεί ρυμουλκούμενο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας, όπου ρυμουλκά σκάφη συνεχίζουν τις ρίψεις νερού για να επιτευχθούν η ψύξη των μεταλλικών επιφανειών και η πτώση των θερμοκρασιών. Σε πολλά σημεία του Euroferry Olympia, κατά την κατάσβεση της φωτιάς, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 500 βαθμούς Κελσίου.

Η δύναμη της ΕΜΑΚ που βρίσκεται, ήδη, στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το πλοίο αναμένεται να ενισχυθεί σήμερα από 42 έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα επιχειρήσουν σε όλο το πλοίο προκειμένου να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.

Δεν αποκλείεται να γίνει προσπάθεια για τη διάνοιξη των πορτών στα γκαράζ του πλοίου, όπου οι πόρτες είναι πυροστεγείς και έχουν κλείσει.

Εκτός από τη θερμοκρασία μέσα στο πλοίο, οι αναθυμιάσεις και οι καπνοί είναι ιδιαίτερα τοξικοί.

Άνδρες της ΕΜΑΚ που ανέβηκαν εκ νέου, χθες, στο φλεγόμενο πλοίο εντόπισαν τη σορό ενός 58χρονου οδηγού σε καμπίνα φορτηγού στο γκαράζ 2. Νωρίτερα, είχε διασωθεί ένας Λευκορώσος 21 ετών, οδηγός φορτηγού με λιθουανικές πινακίδες.

Στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο υπάρχουν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, πέντε ρυμουλκά, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα δύο ελικόπτερα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Grimaldi Group, Πολ Κυπριανού επανέλαβε ότι οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματα τους στο γκαράζ του «Euroferry Olympia» είναι παραβάτες του διεθνούς κανόνα που αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επιβάτες στα γκαράζ των πλοίων στην διάρκεια του ταξιδιού.





Ο Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών – Αυτοκινητιστών Ελλάδας, αντικρούοντας όσα υποστήριξε νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, είπε πως «το ένα αυτοκίνητο είναι δίπλα στο άλλο, για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα φορτηγά γίνεται μέσα στο γκαράζ. Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να μπορεί κάποιος με έναν πυροσβεστήρα ή μια μάνικα να φτάσει για να την σβήσει στην αρχή της».

Εν τω μεταξύ, ξέσπασε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Βάνια Μπεκιάρη, σύζυγος ενός εκ των Ελλήνων οδηγών φορτηγού, τα ίχνη του οποίου δεν έχουν εντοπιστεί από την Παρασκευή, οπότε ξέσπασε η φωτιά στο πλοίο «Euroferry Olympia». «Είναι ζωντανός, όμως περιμένει βοήθεια», είπε η κ. Μπεκιάρη, καλώντας όλους να μην χαρακτηρίζουν ως αγνοούμενους τους δέκα επιβάτες, αλλά ως εγκλωβισμένους.

«Οι ώρες είναι πάρα πολλές και οι ελπίδες όσο περνούν λιγοστεύουν» είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ηλίας Γεροντιδάκης, γιός του ενός εκ των δύο αγνοούμενων Ελλήνων οδηγών φορτηγού.



