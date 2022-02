Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο ΑΝΤ1 καταγράφει τις εξελίξεις μετά την επίθεση της Ρωσίας, τις συνέπειες της γεωπολιτικά και οικονομικά, αλλά και το νέο περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη μετά τις κινήσεις του Πούτιν.

Σε μια έκτακτη εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Πέμπτης, ο ΑΝΤ1 θα καταγράψει το σκηνικό των εξελίξεων, όπως διαμορφώνονται μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τα ξημερώματα, μετά από εντολή του Ρώσου Προέδρου για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία: ο Τάκης Σφυρής στο Κίεβο και ο Χρήστος Μαζανίτης στην Μαριούπολη, οι ανταποκριτές του ΑΝΤ1 και σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο θα μεταφέρουν όλα τα νεότερα δεδομένα από το σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή των στρατιωτικών επιθέσεων, αλλά και τις αντιδράσεις που προκαλούνται παγκοσμίως, φυσικά μαζί με τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις των δραματικών εξελίξεων.

Με τίτλο «Ώρες αγωνίας σε όλο τον κόσμο» ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι προσκεκλημένοι του θα απαντήσουν στα ερωτήματα για το που οδηγεί η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Απόψε, έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στις 23.45, στον ΑΝΤ1.

*Λόγω των εξελίξεων, η εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω" με καλεσμένη την Μαίρη Χρονοπούλου δεν θα μεταδοθεί

