“Η Φάρμα”: τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Αναβρασμός στην φάρμα του ΑΝΤ1, με προσπάθεια προσαρμογής για τους νέους παίκτες, αλλά και κόντρες και “δάκρυα νοσταλγίας”.

Μια νέα εβδομάδα ξεκινά για τη ΦΑΡΜΑ, με αρχηγό τη Σάσα. Η Φανή και ο Γιάννης προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή, ενώ κάποιοι αναθεωρούν τη στρατηγική τους, καταστρώνουν από την αρχή τα σχέδιά τους και αναρωτιούνται για… ποιον χτυπά η καμπάνα και ποιοι μετρούν μέρες.

Εκτός από συνωμοτικούς ψιθύρους, όμως, η ΦΑΡΜΑ θα γεμίσει και από… δάκρυα νοσταλγίας. Μια έκπληξη, με αντικείμενα που τους στέλνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, θα προκαλέσει σε όλους τους παίκτες μεγάλη συγκίνηση.

Έντονα συναισθήματα και στον ΑΧΥΡΩΝΑ. Ποιο απρόσμενο ζευγάρι θα ΜΟΝΟΜΑΧΗΣΕΙ; Πόσο αναμενόμενο θα είναι το αποτέλεσμα της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ; Ποιος θα καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια του και να παραμείνει στη ΦΑΡΜΑ;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:30

Μετά τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ και την αποχώρηση του Γρηγόρη , ο Κουτσαβάκης εκφράζει τα παράπονά του στη Μαρία, λέγοντάς της πως θεωρεί ότι μόνο δύο άνθρωποι τον καταλαβαίνουν στη ΦΑΡΜΑ, ο Μάνος και η Αθανασία. Μάλιστα, της εκμυστηρεύεται ότι σε περίπτωση που φύγει θα αφήσει ΑΡΧΗΓΟ την Αθανασία για να προκαλέσει αναταραχή.

Ο Αστρινός με τον Βασίλη, ελπίζοντας ότι ΑΡΧΗΓΟΣ θα είναι ο Αστρινός κάνουν σχέδια για τους επόμενους ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ. Ποιους θα θέλανε; Θα καταφέρουν να επηρεάσουν την ομάδα για να πετύχει το σχέδιό τους;

Για τους ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ, όμως, κάνουν υποθέσεις και ο Μάνος με την Αθανασία. Η Αθανασία δηλώνει ότι εάν βγει ΑΡΧΗΓΟΣ θα δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ στη Σάσα ή τη Μαρία, ενώ ο Μάνος πιστεύει ότι αν ο νέος ΑΡΧΗΓΟΣ είναι ο Αστρινός θα του δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή.

Ο Γρηγόρης, όμως, κάνει την «ανατροπή» και δίνει το «χρίσμα» στη Σάσα, η οποία ορίζει ως ευνοούμενη τη Φανή.

Ο Κουτσαβάκης αντιδρά στις εντολές της νέας ΑΡΧΗΓΟΥ και η Σάσα κάνει τα παράπονα της στους συνήθεις ύποπτους, στον Βασίλη και τον Αστρινό. Όμως, ο Αστρινός πιστεύει, όπως και ο Κουτσαβάκης, ότι οι ημέρες του στη ΦΑΡΜΑ είναι μετρημένες, ενώ ο Βασίλης θεωρεί ότι η… καμπάνα χτυπά για τον Μάνο κι ότι ήρθε η ώρα να φύγει.

Ο Μάνος, η Αθανασία και ο Κουτσαβάκης νιώθουν ότι οι ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ θα είναι 2 από αυτούς και προσπαθούν να καταστρώσουν ένα σχέδιο, ώστε το προαίσθημά τους να μην βγει αληθινό. Ο Μάνος λέει στον Κουτσαβάκη ότι είχε λάθος στρατηγική και όταν του δόθηκε η ευκαιρία δεν «ξεφορτώθηκε» τον Βασίλη ή τον Αστρινό.

Πριν την ομαδική φάση της ΑΣΥΛΙΑΣ, ο Αστρινός λέει ξεκάθαρα ότι στόχος του είναι να πάρει τον Κουτσαβάκη στην ομάδα του για να χάσουν και να μην έχει την ευκαιρία ο Κουτσαβάκης να κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ.

Πώς θα εξελιχθεί ο ΑΓΩΝΑΣ; Ποιος, τελικά, θα πάρει την ΑΣΥΛΙΑ; Θα καταφέρει είτε ο Κουτσαβάκης είτε η Αθανασία να κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ, ώστε να ανατραπούν τα σχέδια της Σάσας, του Αστρινού και του Βασίλη;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Μετά από μια έντονη βροχή, το κελάρι πλημμυρίζει και η Αθανασία τρέχει για να προστατεύσει τα μήλα, που είναι εκεί, ώστε να έχουν κάτι να φάνε μιας και είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει.

Καθώς η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προχωράει, ο Κουτσαβάκης πιστεύει ότι δεν θα καταφέρουν να την ολοκληρώσουν, ενώ από την άλλη πλευρά ο Αστρινός θεωρεί ότι, τουλάχιστον το κομμάτι που έχει αναλάβει αυτός με τον Βασίλη, πάει… σφαίρα! Ποιος από τους δύο έχει δίκιο;

Ο Μάνος προσπαθεί, εμμέσως πλην σαφώς, να πείσει τη Σάσα να δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ στον Κουσταβάκη γιατί από τη μια είναι κοντά στην Αθανασία, κάτι που γνωρίζει η Σάσα, και από την άλλη θέλει να μετρήσει πώς θα ψηφίσουν οι παίκτες από τη στιγμή που δεν θα είναι στις επιλογές τους ο Κουτσαβάκης. Η Σάσα, όμως, δεν αποκαλύπτει τα χαρτιά της.

Ο Κουτσαβάκης πιστεύει ότι θα πάρει αυτός τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ και προκαλεί, συνεχώς, τον Αστρινό να «παλέψουν» στον ΑΧΥΡΩΝΑ.

Η Σάσα δίνει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, ο Κουτσαβάκης, ο Μάνος και η Αθανασία συνεχίζουν τα σχέδια για να σπάσουν τη δυάδα Βασίλης - Αστρινός.

Ποιοι θα είναι τελικά οι ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ; Ποιο απρόσμενο ζευγάρι θα ΜΟΝΟΜΑΧΗΣΕΙ στον ΑΧΥΡΩΝΑ, την Κυριακή;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Η Σάσα, η οποία είναι συναισθηματικά φορτισμένη, νιώθει πολύ κοντά και στους 2 ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ και δεν θέλει να φύγει κανένας από τους δύο.

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ μένει ικανοποιημένος από τα σκέλη της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ που αφορούν τις κατασκευές, όχι όμως από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του μαλλιού με παραδοσιακό τρόπο, όπως τους ζητήθηκε. Τους δίνει παράταση και τους ρωτάει αν θέλουν ως ΕΠΑΘΛΟ την έκπληξη ή τις κότες. Ο Μάνος και ο Αστρινός προτιμούν τις κότες, ενώ οι υπόλοιποι 8 την έκπληξη.

Η έκπληξη είναι αντικείμενα από τους αγαπημένους τους ανθρώπους, κάτι που προκαλεί σε όλους ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Η συγκίνηση μεταφέρεται και στη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ τόσο ανάμεσα στους ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ όσο και ανάμεσα στους υπόλοιπους παίκτες.

Πόσο αναμενόμενο θα είναι το αποτέλεσμα της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ; Ποιος θα καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια του και να παραμείνει στη ΦΑΡΜΑ;