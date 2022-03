Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Capital controls ανακοίνωσε η Ρωσία

Με capital controls απαντά η Μόσχα στις κυρώσεις της Δύσης.

Η Ρωσία θα απαγορεύσει προσωρινά σε ξένους επενδυτές να πωλούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν μια μελετημένη απόφαση και όχι μια απόφαση που καθορίζεται από πολιτικές πιέσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μισούστιν, καθώς η Μόσχα απαντά στην κλιμάκωση των δυτικών κυρώσεων.

«Στη σημερινή κατάσταση με τις κυρώσεις, ξένοι επιχειρηματίες αναγκάζονται να οδηγηθούν, όχι από οικονομικούς παράγοντες, αλλά να λαμβάνουν αποφάσεις υπό πολιτικές πιέσεις», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Προκειμένου να δοθεί σε μια επιχείρηση η ευκαιρία να λάβει μια μελετημένη απόφαση, ετοιμάστηκε προεδρικό διάταγμα για την επιβολή προσωρινών περιορισμών στην αποχώρηση από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο ίδιος, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Οι ρωσικές αρχές σπεύδουν να απαντήσουν στις ολοένα και πιο σκληρές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη Δύση από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία την περασμένη Πέμπτη.

Διεθνείς εταιρίες, που λειτουργούν στη Ρωσία εδώ και δεκαετίες, έχουν πει ότι θα παύσουν τις επενδύσεις τους, μεταξύ των οποίων η BP και η Shell, μέτοχοι αντίστοιχα στην κορυφαία ενεργειακή εταιρία της Ρωσίας Rosneft και στο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Sakhalin 2.

Ο Μισούστιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι «ανοικτή στον διάλογο με επενδυτές που έχουν εποικοδομητική στάση» και ότι «Αναμένουμε πως αυτοί που επένδυσαν στη χώρα μας θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να εργάζονται εδώ».

