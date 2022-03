Κοινωνία

Τετραπλό φονικό στην Ανδραβίδα: έρευνα για την εξαφάνιση δύο εργατών (βίντεο)

Το παρελθόν του 60χρονου δολοφόνου, βάζουν στο μικροσκόπιο οι Αρχές. Αναζητούνται τα ίχνη δύο αλλοδαπών, με τους οποίους καυγάδισε έντονα ο δράστης του μακελειού, πριν από τρία χρόνια.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Ακόμη και οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας δεν μπορούσαν να «διαχειριστούν» την αγριότητα που επέδειξε ο δράστης του τετραπλού φονικού στην Ανδραβίδα.

Κυνικός, ο 60χρονος σπιτονοικοκύρης, ομολόγησε πως σκότωσε το ζευγάρι και τα δύο παιδιά του… για 1000 ευρώ, που του χρωστούσαν από ενοίκια.

Όπως φέρεται να είπε ο καθ΄ ομολογία του δολοφόνος, «λυπάμαι για ότι έγινε και συγχώρεση θα ζητήσω μόνο από τον Θεό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλος να με συγχωρέσει. Δεν ξέρω πως έγινε αυτό, σε τι σύγχυση ήμουν και έγινε κάτι τέτοιο».

Όπως σημειώνει ο συνήγορος του, ο οποίος έχει διοριστεί από το Κράτος, «έχω ζητήσει ήδη από το στάδιο της ανάκρισης, να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αλλά ακόμη περιμένουμε, δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση».

Όπως αποκαλύπτει η «REAL NEWS», στο στόχαστρο των Αρχών αναμένεται να βρεθούν και άλλα περιστατικά, με «πρωταγωνιστή» τον κατηγορούμενο για το τετραπλό φονικό.

Σοβαρότερο όλων, αυτό που καταγγέλλεται πως συνέβη σε καφενείο χωριού της Αμαλιάδας, όπου ο 60χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δυο αλλοδαπούς εργάτες γης, τους οποίους απείλησε με πιστόλι.

Λίγες ημέρες αργότερα, όπως λένε κάτοικοι, οι αλλοδαποί εξαφανίστηκαν από την περιοχή!

«Μέχρι τώρα στην δικογραφία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμιά καταγγελία η έρευνα για άλλα αδικήματα», σημειώνει ο συνήγορος του 60χρονου.

Καταγγελίες υπάρχουν σε βάρος του καθ΄ ομολογία του δολοφόνου, μεταξύ άλλων, για τραυματισμό συγχωριανού του με πυρά από καραμπίνα, για ξυλοδαρμό, για ενδοοικογενειακή βία, για εμπλοκή σε θανατηφόρο τροχαίο και για θανατώσεις ζώων.

Εν τω μεταξύ, συγκλονίζουν τα λόγια του 12χρονου, που βρήκε νεκρό τα αδελφάκι του και αναζήτησε βοήθεια από γείτονες, ξετυλίγοντας τον μίτο της φρ'ίκης



