ΠΑΟ - ΑΕΚ: μοιρασμένο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Η "'Ενωση" πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε το αθηναϊκό ντέρμπι στην πρεμιέρα των play off της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε μια από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να νικήσει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευθεί το γρήγορο προβάδισμά του και οι αποστάσεις στη βαθμολογία έμειναν αναλλοίωτες.

Η ΑΕΚ μπήκε στο γήπεδο με διάθεση να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό και μόλις στο 2’ από μπαλιά του Μισελέν, ο Τσούμπερ «χώθηκε» στην περιοχή και πλάσαρε αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Δύο λεπτά μετά (4’) οι «πράσινοι» έκλεψαν ψηλά την μπάλα, ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε καταπληκτική κάθετη πάσα προς τον Αϊτόρ που μπήκε στην περιοχή κι «έσκαψε» τον Στάνκοβιτς, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Παρά το προβάδισμά τους πάντως, οι «πράσινοι» φάνηκαν να έχουν «θέμα» στην κυκλοφορία της μπάλας την οποία έχαναν με ευκολία στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Στο 16’ ο Τσούμπερ βρήκε λίγο χώρο και δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Διούδης είχε καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας και μπλόκαρε.

Στο 34’ από σέντρα του Άμραμπατ ο Αραούχο πήρε την κεφαλιά, αλλά έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Διούδη, ενώ στο 42’ ο Μισελέν βρήκε λίγο χώρο και σούταρε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι των «πράσινων».

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Άμραμπατ έβγαλε εξαιρετική πάσα στον χώρο προς τον Αραούχο, ο οποίος πρόλαβε στην έξοδο τον Διούδη, που τον ανέτρεψε καθαρά.

Μετά από τρία λεπτά ο Μαροκινός ακραίος επιθετικός της ΑΕΚ (δεύτερο των καθυστερήσεων του ημιχρόνου) εκτέλεσε το πέναλτι και παρά την προσπάθεια του γκολκίπερ του «τριφυλλιού» που ακούμπησε την μπάλα, ισοφάρισε σε 1-1. Στο 53’ η ΑΕΚ σκόραρε με τον Μήτογλου, αλλά το VAR έδειξε ότι ο αμυντικός της ήταν σε θέση οφσαϊντ και αυτόματα το γκολ ακυρώθηκε.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ένταση, πολλά φάουλ και καλό ρυθμό. Όχι όμως και τις πολλές φάσεις. Η ΑΕΚ προσπάθησε με τον Αραούχο από τα πλάγια δίχως αποτέλεσμα. Ο Αργεντίνος στο 83’, πλάγια μέσα στην περιοχή ξέφυγε και έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία του Διούδη.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, στη μοναδική καλή φάση του στο β’ μέρος ο Παναθηναϊκός απείλησε όταν Παλάσιος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, πέρασε δύο αντιπάλους του, έκανε το σουτ, αλλά ο Στάνκοβιτς μπλόκαρε.

Ως το φινάλε δεν άλλαξε τίποτα. Οι δυνάμεις είχαν στερέψει και η ισοπαλία ήταν μάλλον ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Κίτρινες: Κουρμπέλης, Διούδης, Μαουρίτσιο – Σιμόες, Άμραμπατ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Σάντσες (59’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Κουρμπέλης (59’ Μαουρίτσιο), Παλάσιος, Γκατσίνοβιτς (46’ Χατζηγιοβάνης), Αϊτόρ (92’ Βιτάλ), Καρλίτος (59’ Βιγιαφάνιες).

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Σιμόες (87’ Λε Ταλέκ), Χατζησαφί, Άμραμπατ (78’ Γκαρσία), Μάνταλος (75’ Γέβτιτς), Τσούμπερ (87’ Τάνκοβιτς), Αραούχο.

