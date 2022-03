Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΕΕ: οι νέες κυρώσεις που αποφασίστηκαν κατά της Ρωσίας

Ποια είναι τα έξι νέα μέτρα που αποφασίστηκαν.

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε σήμερα να επιβάλει ένα τέταρτο πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

"Καθώς ο πόλεμος του Προέδρου Πούτιν κατά του ουκρανικού λαού συνεχίζεται, το ίδιο ισχύει και για την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να πλήξουμε τη χρηματοδότηση του πολεμικού μηχανισμού του Κρεμλίνου. Αυτό το τέταρτο πακέτο κυρώσεων είναι άλλο ένα σημαντικό πλήγμα στην οικονομική και υλικοτεχνική βάση στην οποία βασίζεται η Ρωσία για να πραγματοποιήσει εισβολή στην Ουκρανία. Στόχος των κυρώσεων είναι ο Πρόεδρος Πούτιν να σταματήσει αυτόν τον απάνθρωπο και παράλογο πόλεμο», δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ειδικότερα τα εξής μέτρα:

Να απαγορεύσει όλες τις συναλλαγές με ορισμένες ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις.

Να απαγορεύσει την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνδρομής σε σχέση με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα της Ρωσίας.

Να επεκτείνει τον κατάλογο των προσώπων που συνδέονται με την αμυντική και βιομηχανική βάση της Ρωσίας, στα οποία επιβάλλονται αυστηρότεροι περιορισμοί στις εξαγωγές όσον αφορά αγαθά και προϊόντα διπλής χρήσης και τεχνολογία που ενδέχεται να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση της Ρωσίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας,

Να απαγορεύσει νέες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, καθώς και τη θέσπιση ολοκληρωμένου περιορισμού των εξαγωγών σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υπηρεσίες για την ενεργειακή βιομηχανία.

Να απαγορεύσει εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων χάλυβα που υπόκεινται επί του παρόντος στα μέτρα διασφάλισης της ΕΕ, ύψους περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ως χαμένα έσοδα από τις εξαγωγές για τη Ρωσία. Οι αυξημένες ποσοστώσεις εισαγωγών θα διανεμηθούν σε άλλες τρίτες χώρες για αντιστάθμιση.

Να απαγορεύσει τις εξαγωγές από την ΕΕ σε είδη πολυτελείας (π.χ. πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα κ.λπ.) για να πλήξουν άμεσα τις ρωσικές ελίτ.

Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει τον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις και να συμπεριλάβει περισσότερους ολιγάρχες και επιχειρηματίες που συνδέονται με το Κρεμλίνο, λομπίστες και προπαγανδιστές που προωθούν την αφήγηση του Κρεμλίνου για την κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και βασικές εταιρείες στους τομείς της αεροπορίας, της στρατιωτικής και διπλής χρήσης, της ναυπηγικής και της μηχανουργικής.

Παράλληλα, το Συμβούλιο της ΕΕ έδωσε το πράσινο φως στην Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της ΕΕ, σε μια πολυμερή δήλωση προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), για την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με την υποστήριξη της Λευκορωσίας. Όπως και άλλα μέλη του ΠΟΕ που πρόκειται να συνυποστηρίξουν αυτή τη δήλωση, η ΕΕ επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να λάβει οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρούνται απαραίτητες για την προστασία των βασικών συμφερόντων ασφαλείας μας. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως η αναστολή της μεταχείρισης του πλέον ευνοούμενου κράτους σε προϊόντα και υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, υπό το φως της υλικής υποστήριξης της Λευκορωσίας στις ενέργειες της Ρωσίας, η ΕΕ θεωρεί ότι η διαδικασία προσχώρησής της στον ΠΟΕ πρέπει να ανασταλεί.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση του Συμβουλίου επισημαίνει τα εξής: «Η απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Προκαλεί ανείπωτα δεινά στον ουκρανικό πληθυσμό. Η Ρωσία και ο συνεργός της, η Λευκορωσία φέρουν την πλήρη ευθύνη για αυτόν τον επιθετικό πόλεμο και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους, συμπεριλαμβανομένης της αδιάκριτης στόχευσης αμάχων και πολιτικών αντικειμένων. Η ΕΕ απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατιωτική της δράση και να αποσύρει όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας αμέσως και άνευ όρων, και σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Οι σχετικές νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.