Πολεμικό Ναυτικό: “Αστραπή” και “Ορμή” στο Αιγαίο (εικόνες)

Συνδυασμένες ασκήσεις, με γυμνάσια πυρών, αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, διοικητικής μέριμνας, επικοινωνιών και ηλεκτρονικού πολέμου.

Συνδυασμός των ασκήσεων «Αστραπή» και «Ορμή» πραγματοποιήθηκε από 16 έως και 18 Μαρτίου στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου πελάγους με συμμετοχή μονάδων του αρχηγείου στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εκτελέστηκαν γυμνάσια πυρών, αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, διοικητικής μέριμνας, επικοινωνιών, ηλεκτρονικού πολέμου αλλά και αντιμετώπισης όλων των ειδών των απειλών.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

