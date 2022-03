Τεχνολογία - Επιστήμη

Διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων σε καρκινοπαθή τελικού σταδίου

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες που κατάφεραν την διπλή μεταμόσχυεση, η οποία γεννά ελπιδες για ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Αμερικανοί γιατροί ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατάφεραν να κάνουν διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων σε έναν ασθενή που έπασχε από καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, μια πρωτοποριακή επέμβαση που γεννά ελπίδες και για άλλες ασθένειες σε προχωρημένο στάδιο.

Ο ασθενής, ο 54χρονος Άλμπερτ Χιούρι, δεν ήταν καπνιστής. Χρειάστηκε να μείνει επτά ώρες στο χειρουργικό τραπέζι για να λάβει τους νέους πνεύμονές του, στο νοσοκομείο Northwestern Medicine του Σικάγο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2021. Έξι μήνες αργότερα, οι πνεύμονές του λειτουργούν καλά και δεν έχει βρεθεί ούτε ίχνος καρκινικών κυττάρων στο σώμα του.

«Οι μεταμοσχεύσεις πνευμόνων είναι εξαιρετικά σπάνιες όταν πρόκειται για καρκίνο, με ελάχιστες καταγεγραμμένες», εξήγησε ο θωρακοχειρουργός Ανκίτ Μπαράτ στην ανακοίνωσή του. «Για τους ασθενείς στο 4ο στάδιο, η μεταμόσχευση πνεύμονα αντενδείκνυται πλήρως. Όμως δεδομένου ότι ο καρκίνος του Άλμπερτ ήταν περιορισμένος στο στήθος του, ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορούσαμε να ξεφορτωθούμε όλα τα καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια της επέμβασης και να σώσουμε τη ζωή του», πρόσθεσε.

Οι χειρουργοί γενικά είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε τέτοιες μεταμοσχεύσεις, επειδή είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος υποτροπής, εφόσον παραμείνουν έστω και λίγα καρκινικά κύτταρα στον οργανισμό ενός ασθενούς, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει ανοσοκοτασταλτικά φάρμακα εφ όρου ζωής για να μην απορριφθεί το μόσχευμα. Οι λιγοστές πρώτες προσπάθειες που έγιναν απέτυχαν, όμως οι γιατροί ξέρουν πλέον περισσότερα για τον τρόπο εξάπλωσης του καρκίνου.

Τα συμπτώματα του Άλμπερτ Χιούρι εμφανίστηκαν στις αρχές του 2020: πόνος στην πλάτη, φτάρνισμα, ρίγη, βήχας… Ο 54χρονος οικοδόμος από το Σικάγο νόμιζε στην αρχή ότι προσβλήθηκε από την Covid-19, όμως μετά άρχισε τις αιμοπτύσεις και τότε τηλεφώνησε στον γιατρό του.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έπασχε από καρκίνο πρώτου σταδίου. «Όμως λόγω της Covid-19 δεν κατάφερα να ξεκινήσω αμέσως τη θεραπεία», ανέφερε ο ίδιος. Μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο καρκίνος του είχε περάσει στο δεύτερο στάδιο. Και η χημειοθεραπεία δεν απέδωσε: έφτασε στο στάδιο 3, κατόπιν στο 4.

Οι γιατροί του είχαν ήδη ανακοινώσει ότι θα πέθαινε, όταν η αδελφή του τον ενημέρωσε για την πιθανότητα να κάνει μεταμόσχευση πνευμόνων στο Northwestern Medicine, ένα νοσοκομείο που πρωτοπορεί στον τομέα αυτόν. Το 2020 μια ομάδα υπό τον Ανκίτ Μπαράτ είχε ήδη κάνει διπλή μεταμόσχευση σε μια νεαρή γυναίκα, οι πνεύμονες της οποίας καταστράφηκαν από την Covid-19.

Ο Άλμπερτ κρίθηκε «επιλέξιμος» για μεταμόσχευση αφού ο καρκίνος του, αν και στο τελευταίο στάδιο, δεν είχε κάνει μετάσταση σε άλλα όργανα.

Οι γιατροί χρειάστηκαν έξι ώρες για να καθαρίσουν «δισεκατομμύρια» καρκινικά κύτταρα από τους πνεύμονές του, φροντίζοντας να μην έρθουν σε επαφή με το αίμα του ή με άλλα όργανα. «Ήταν μια νύχτα με πολλά χτυποκάρδια», χαριτολόγησε ο Μπαράτ.

Ο Άλμπερτ Χιούρι μπορεί πλέον να ζήσει φυσιολογικά, να εργαστεί, να κάνει σπορ, χωρίς να χρειάζεται αναπνευστική υποβοήθηση.

«Δεν είχα χαμογελάσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Τώρα, δεν μπορώ να σταματήσω», είπε.

Μετά την επιτυχία αυτή, η ομάδα του Ανκίτ Μπαράτ ανέλαβε να συντάξει νέα πρωτόκολλα για να καθορίσει ποιος άλλος θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια τέτοια θεραπεία. «Είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι είναι δυνατόν να γίνει μεταμόσχευση στην περίπτωση ενός καρκίνου. Πιστεύω ότι το γεγονός αυτό θα έχει σημαντικότερες επιπτώσεις απ’ ό,τι μπορούμε να φανταστούμε τώρα», είπε ο θωρακοχειρουργός.

