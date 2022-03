Πολιτική

25η Μαρτίου: Τα μηνύματα πολιτικών αρχηγών και κομμάτων για την εθνική επέτειο

Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν οι πολιτικοι αρχηγοί και τα κόμματα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.



«Οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζουμε, σήμερα, την αφετηρία μιας πορείας διακοσίων ενός χρόνων αγώνα για την πρόοδο του έθνους. Αλλά και την αυγή του τρίτου αιώνα ανεξαρτησίας μας, που αντικρίζουμε με εμπιστοσύνη και αισιοδοξία», αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Τιμούμε κάθε γενιά των προγόνων. Τους αγωνιστές του 1821, που μας πρόσφεραν ελευθερία και κράτος, σε μια ήπειρο όπου βασίλευε η απολυταρχία. Αλλά και τους διαδόχους τους. Αυτούς που μεγάλωσαν την πατρίδα και δούλεψαν σκληρά για την ευημερία της. Όλους τους Έλληνες, πριν από εμάς, που για δεκαετίες κράτησαν την πιο πολύτιμη σκυτάλη: την εντολή της ενότητας και της διαχρονικής προκοπής.

Φέτος υποδεχόμαστε την εθνική επέτειο με μόνη βεβαιότητα την αβεβαιότητα ενός πολέμου. Μιας φωτιάς που άναψε ξανά στην Ευρώπη βάφοντας με αίμα τα σύνορα και οδηγώντας εκατομμύρια στην προσφυγιά. Πρόκειται για μια γεωπολιτική κρίση που, μαζί με τις πόλεις της Ουκρανίας, βομβαρδίζει και τη διεθνή αγορά ενέργειας, πυροδοτώντας έτσι την ακρίβεια σε όλες τις χώρες και σε όλα τα προϊόντα», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

«Έχοντας ως οδηγό τη διαχρονική πίστη της Ελλάδας στο ιδανικό της Ελευθερίας και τη σταθερή της προσήλωση στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, βρισκόμαστε πάντα απέναντι σε κάθε προσπάθεια επιβολής αναθεωρητικών τετελεσμένων» τονίζει σε μήνυμά του για την 25η Μαρτίου που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Τιμάμε τους ήρωες, είμαστε υπερήφανοι για την Ιστορία μας. Εορτάζουμε τη φετινή επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με αυτοπεποίθηση και ενότητα, αλλά και με τη σκέψη μας στον Ελληνισμό της Μαριούπολης και τις δύσκολες στιγμές που βιώνει» επισημαίνει επίσης ο Νίκος Δένδιας και εύχεται «Χρόνια Πολλά!».

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

“Η 25η Μαρτίου είναι έμπνευση και κίνητρο για όλες τις γενιές των Ελλήνων, αλλά και διαχρονικό παράδειγμα για όλους τους λαούς της οικουμένης. Μας διδάσκει πως ακόμη κι ένας μικρός λαός είναι ικανός να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία, όταν στη σημαία του γράφει την απόφαση Ελευθερία ή Θάνατος. Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας πολύπλευρης κρίσης, στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, και με ενεργές απειλές για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την εθνική μας ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη, μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ο οδικός χάρτης της μνήμης, όπως τον χάραξε το ‘21 και τον απεικόνισε ο Γιάννης Ρίτσος: Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού στον κόσμο!”, ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Ελληνική Επανάσταση θυμίζει ότι προϋπόθεση της Ειρήνης είναι η Δικαιοσύνη

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε έναν θρίαμβο της Ελευθερίας και της αυτοδιάθεση των λαών. Υπήρξε η αρχή ενός νέου κόσμου, ιδίως στην Ευρώπη, ο οποίος τελικά σηματοδοτήθηκε από την Ισότητα και τη Δημοκρατία», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο μήνυμα του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Αναφέρει ότι «έχουν περάσει διακόσια ένα χρόνια από εκείνη την ημέρα που αποτέλεσε το σύμβολο μιας πολύπλευρης εθνικής γιορτής. Αλλά παράλληλα τότε γράφτηκε ένα κρίσιμο κεφάλαιο στο οποίο επιστρέφει όποιος επιθυμεί με διάθεση φιλαλήθειας και ευθύτητα να αναστοχαστεί για την πορεία του ελληνικού λαού μέσα στην Ιστορία».

Αφού επισημαίνει ότι «ο Αγώνας του '21, όπως έχει ειπωθεί, ήταν κι ένας ”αγώνας της μνήμης εναντίον της λήθης” κακών κειμένων και συχνά επαναλαμβανόμενων μοτίβων πολιτικής κακοδαιμονίας», ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «στη δύσκολη εποχή που βιώνουμε ξανά η Ελληνική Επανάσταση παραμένει σταθερός οδηγός για το μέλλον, χωρίς να έχει χάσει το προνόμιο να αποτελεί διεθνές παράδειγμα ανεξαρτησίας». Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει στο μήνυμα της ότι «η καταπίεση και η άσκηση βίας σε έναν λαό από μια μεγαλύτερη δύναμη εξουσίας δεν μπορεί να είναι η λύση για την ειρήνη και τη σταθερότητα, σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου» και σημειώνει ότι «η Ελληνική Επανάσταση θυμίζει ότι προϋπόθεση της Ειρήνης είναι η Δικαιοσύνη». «Η καταπίεση και η άσκηση βίας απέναντι σε έναν λαό όπως συμβαίνει σήμερα με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «αυτό σημαίνει σεβασμό στην αυτοδιάθεση των λαών και στο δικαίωμα τους στην ειρήνη».

Ανδρουλάκης: Το σημερινό μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι μείωση των ανισοτήτων

«Η σημερινή ημέρα μάς γεμίζει με υπερηφάνεια και πίστη για να ανταποκριθούμε στα προτάγματα της εποχής μας. Υποκλινόμαστε μπροστά στη θυσία των Αγωνιστών του 1821, που έδωσαν υπόσταση στον άσβεστο πόθο για την ελευθερία και την ανεξαρτησία», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισημαίνει πως «201 χρόνια μετά την εθνική παλιγγενεσία, η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο σταυροδρόμι» και υπογραμμίζει: «Η ενεργειακή κρίση, το κύμα ανατιμήσεων και η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία τοποθετούν αδιαπραγμάτευτα στο κέντρο της πολιτικής μας τους πιο αδύναμους. Τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημιουργία μιας κοινωνίας δίκαιης ανάπτυξης για την ευημερία όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «οφείλουμε να χαράξουμε νέες σύγχρονες πολιτικές που θα αναβαθμίσουν το παραγωγικό οικονομικό μοντέλο της χώρας και θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Με το υπόδειγμα μας στην άσκηση της πολιτικής να απηχούμε την διαφάνεια, την αξιοκρατία, τον παραγωγικό λόγο προς όφελος των συμφερόντων του ελληνικού λαού».

Κουτσούμπας: Το 1821 διδάσκει ότι η «σωστή πλευρά της ιστορίας» είναι αυτή που κινεί τον τροχό της κοινωνικής εξέλιξης προς τα μπρος

«Η Επανάσταση του 1821, ως γνήσιο "τέκνο" της εποχής της, διδάσκει ότι η "σωστή πλευρά της ιστορίας" είναι αυτή που κινεί τον τροχό της κοινωνικής εξέλιξης προς τα μπρος, είναι ο δίκαιος αγώνας των καταπιεσμένων ενάντια στις κοινωνικές τάξεις που, σε κάθε ιστορική περίοδο, εκφράζουν το "παλιό" και "ξεπερασμένο"» δήλωσε για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και προσέθεσε: «Στη σημερινή εποχή, ο σοσιαλισμός αποτελεί τη μοναδική προοδευτική απάντηση απέναντι στο γερασμένο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτός είναι ο δρόμος, για να μπει τέλος στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα, για τη συναδέλφωση των λαών».





ΜέΡΑ25: Το 1821 μας θυμίζει τα «προαπαιτούμενα» μιας χώρας και ενός λαού που δεν υποτάσσεται

«Το 1821 οι ήρωες και οι ηρωίδες της Επανάστασης που γέννησε την χώρα μας, μας έδωσαν το δικαίωμα να ελπίζουμε σε έναν τόπο που θα διαφεντεύεται από το λαό του, επιλέγοντας συνειδητά να αγωνιστούν, μη αναλογιζόμενοι/ες την δυσκολία, τους αρνητικούς συσχετισμούς και το "κόστος", καθώς γνώριζαν ότι η υποταγή συνιστά τη χειρότερη μορφή "περιπέτειας"», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του για τη σημερινό επέτειο, το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25 και συνεχίζει:

«Οι ηρωίδες και οι ήρωες μας δεν ήταν ήρωες και ηρωίδες επειδή δεν φοβόντουσαν, ούτε επειδή είχαν εκπονήσει κάποια "μελέτη" σχετικά με το κόστος και το όφελος που τους υποδείκνυε ότι "συμφέρει" περισσότερο μια Επανάσταση σε σχέση με την υποταγή.Ήταν ηρωίδες, ήρωες, επειδή, παρά τον φόβο τους, παρά την πλάστιγγα του ιδιωτικού συμφέροντας που έγερνε σαφώς υπέρ της υποταγής και υπέρ του "πού να τα βάλουμε τώρα μια χούφτα άνθρωποι με την Πύλη;", αποφάσισαν ότι άλλο είναι το συμφέρον και άλλο το καθήκον. Ότι καλύτερα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΜέΡΑ25 με τα μηνύματα για την τρέχουσα εποχή: «Σήμερα, 25η Μαρτίου του 2022, με νέες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις να ταλανίζουν την χώρα και τον λαό μας, αλλά και εν μέσω νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων να βασανίζουν την ήπειρο και τον κόσμο μας, έχουμε ιερή υποχρέωση να θυμόμαστε στο διηνεκές ότι η ελευθερία ενός λαού προαπαιτεί την απελευθέρωση του από τον φόβο και από την επιχειρηματική λογική της διαχείρισης κινδύνου. Και επειδή οι σύγχρονες απειλές της υποταγής θα βρίσκονται πάντα προ των πυλών, η επέτειος της Επανάστασης του 1821 είναι μια εξαιρετική μέρα για να θυμόμαστε τα "προαπαιτούμενα" μιας χώρας και ενός λαού που πραγματικά δεν υποτάσσεται».





