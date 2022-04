Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την Τζωρτζίνα και την κεταμίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη επίσημη κατάθεση της 33χρονης, ενώπιον της ανακρίτριας, για το βαρύ κατηγορητήριο. Τι θα υποστηρίξει για την 9χρονη και την φονική δόση κεταμίνης, εν μέσω αντεγκλήσεων με τον Μάνο Δασκαλάκη.

Αντιμέτωπη με ένα κατηγορητήριο που της προσάπτει ότι δολοφόνησε την πρωτότοκη κόρη της ενώ η 9χρονη Τζωρτζίνα νοσηλευόταν, η 33χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου καλείται σήμερα για πρώτη φορά να λογοδοτήσει στις Αρχές.

Η 33χρονη θα μεταχθεί στα δικαστήρια και αναμένεται να περάσει στις 12 το μεσημέρι το κατώφλι του γραφείου της 18ης Τακτικής Ανακρίτριας η οποία την περασμένη Τετάρτη εξέδωσε σε βάρος της, ένταλμα σύλληψης. Η Ρούλα Πισπιρίγκου που συνελήφθη ενώ βρισκόταν ήδη στην ΓΑΔΑ, δεν έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς. Σήμερα θα είναι η πρώτη επίσημη τοποθέτηση της μητέρας έναντι των στοιχείων των Αρχών, που την κατέστησαν υπόλογη για τον φόνο του παιδιού της.

Η γυναίκα που στις 29 Ιανουαρίου είδε την τρίτη κόρη της να καταλήγει στα χέρια των γιατρών του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, οι οποίοι αγωνιωδώς πάλευαν να κρατήσουν το παιδί στην ζωή, προσέρχεται σε απολογία αρνούμενη ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Δύο μήνες μετά τον θάνατο της 9χρονης και ενώ είχε κηδέψει τα άλλα δύο κοριτσάκια της, η 33χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Δύο μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και οι ειδικοί επιστήμονες που τους συνέδραμαν καθοριστικά στην κρίσιμη έρευνα τους, εξέταζαν εξονυχιστικά κάθε λεπτομέρεια τόσο για το χρονικό της πορείας του παιδιού, όσο και για την συμπεριφορά της μητέρας.

Απέναντι σε αυτήν την κατηγορία, σήμερα η μητέρα της Τζωρτζίνας συνοδευόμενη από τους συνηγόρους της Κωνσταντίνο Ζάρδα , που διορίστηκε από την Ανακρίτρια και Όθωνα Παπαδόπουλο που κλήθηκε από την πλευρά της κατηγορουμένης, θα αντιτάξει τους ισχυρισμούς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπεράσπιση της, η 33χρονη δεν αποδέχεται ότι είναι το δικό της χέρι που έδρασε για να τερματιστεί η ζωή του παιδιού. Η 33χρονη φαίνεται να αποδίδει τον θάνατο της Τζωρτζίνας σε ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων ατόμων, όπως δήλωσε ο εκ των συνηγόρων της κ. Παπαδόπουλος , αναφερόμενος παράλληλα σε "λάθος χειρισμούς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας".

Τα ερωτήματα που θέτει η δικογραφία

Η κατηγορουμένη θα κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού η οποία έχει μπροστά της μία πολυσέλιδη δικογραφία που αναφέρει πως η Τζωρτζίνα, δεκαοκτώ ημέρες μετά τον θάνατο της αδελφής της Ίριδας, στις 21 Μαρτίου 2021, εμφάνισε το πρώτο της "ιατρικό επεισόδιο" με "τρομώδεις σπασμωδικές κινήσεις των άκρων στον ύπνο της". Και πως στις 11 Απριλίου , μέσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, το παιδί υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Οι γιατροί την επανέφεραν ύστερα από 50 λεπτά αλλά το παιδί είχε υποστεί υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία καταγράφουν εννέα επεισόδια της 9χρονης πριν καταλήξει. Όλα εμφανίζονται ενόσω το παιδί νοσηλεύεται σε θαλάμους νοσοκομείων και ποτέ όταν βρίσκεται σε ΜΕΘ. Αυτή θα είναι μία από τις ερωτήσεις που η κατηγορουμένη θα κληθεί να απαντήσει.

Η 33χρονη θα πρέπει να δώσει την δική της εκδοχή για τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που συνδέουν τον θάνατο με συγκεκριμένες ουσίες που δεν σχετίζονται με την φαρμακευτική αγωγή του παιδιού. Αλλά και να απαντήσει τον λόγο που την κρίσιμη ώρα που το παιδί άρχισε να εμφανίζει πτώση στους σφυγμούς του, δεν "χτύπησε" στους γιατρούς το οξύμετρο, το οποίο φαίνεται να ήταν αποσυνδεδεμένο.

Πέραν όμως από τα δεδομένα που προκύπτουν από αμιγώς επιστημονικές αξιολογήσεις, στην δικογραφία υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως οι καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών, που περιγράφουν συγκεκριμένες ενέργειες της κατηγορουμένης. Έτσι θεωρείται βέβαιο πως η 33χρονη θα κληθεί να δώσει μία εξήγηση για τον λόγο που ζητούσε να βρίσκεται σε μονόκλινο δωμάτιο η 9χρονη , αλλά και για το, επιβεβαιωμένο από μαρτυρικές καταθέσεις, ενδιαφέρον της να μάθει αν εντός του θαλάμου υπήρχαν κάμερες ασφαλείας.

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, προκύπτει επίσης πως η κατηγορουμένη όταν το παιδί της εμφάνισε το μοιραίο επεισόδιο, κινήθηκε μάλλον νωχελικά και αρκετά ψύχραιμα για να ειδοποιήσει τους γιατρούς να σπεύσουν στον θάλαμο. Ήταν τόσο "κόντρα" με την κρισιμότητα της στιγμής η αντίδραση της, που προκάλεσε εντύπωση σε μία νοσηλεύτρια η οποία βλέποντάς την, κατέθεσε πως θεώρησε ότι αναζητούσε κάποια κουβέρτα ή σεντόνι.

Οι συμπεριφορές που κατέγραψαν οι έρευνες των διωκτικών Αρχών

Παράλληλα με τα ιατρικά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν το παιδί καταλήξει, φαίνεται πως οι διωκτικές αρχές πλησίασαν την υπόθεση παρακολουθώντας όλες τις κινήσεις της μητέρας και πριν αλλά μετά τον χαμό του μοναδικού πλέον παιδιού της, με αφετηρία τον χαμό των άλλων δύο παιδιών, της Μαλένας το 2019 και της Ίριδας το 2021. Ο τρόπος που η μητέρα αντιμετώπισε την πλέον οδυνηρή συνθήκη για έναν γονιό άρχισε να προβληματίζει. Σχεδόν αμέσως μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε "απίστευτη τραγωδία για οικογένεια στην Πάτρα" με αναφορά στην απώλεια τριών παιδιών μέσα σε τρία χρόνια, ξεκίνησε και η εστίαση των Αστυνομικών στο περιβάλλον των τριών παιδιών.





Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η ασυνήθιστη εξωστρέφεια που επέδειξε μετά τον θάνατο της 9χρονης η κατηγορουμένη, τέθηκε στο στόχαστρο των αρχών με τους ειδικούς να αναφέρονται σε ιδιαίτερη "αποστασιοποίηση της" από αυτό που της συνέβη. Φαίνεται επίσης να καταγράφηκε και ως εξαιρετικά σπάνια, για μητέρα που έχασε το παιδί της, η χρήση λέξεων που δεν είναι σύνηθες να χρησιμοποιούν άνθρωποι που έχουν υποστεί τόσο κατακλυσμιαία, ανυπέρβλητα γεγονότα , όπως η απώλεια παιδιού για τους γονείς.

Η ίδια η κατηγορουμένη , σε συνεντεύξεις της πριν κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης έχει δώσει απαντήσεις σε αρκετά από αυτά τα ερωτήματα και εκτιμάται ότι σε ανάλογο πλαίσιο θα κινηθεί και απολογούμενη. Ενδεικτικά, έχει υποστηρίξει πως μετά τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, η προσπάθεια της ίδιας και του συζύγου της ήταν να ζουν απόλυτα φυσιολογικά και να μην εκδηλώσουν πένθος ώστε να μην επηρεαστεί η ζωή της Τζωρτζίνας.

Επίσης έχει πει ότι μετά τον θάνατο της 9χρονης, μέλημα τους ήταν να αμυνθούν σε όσα λέγονταν σε βάρος τους. Αναφέρθηκε παράλληλα σε συμβάντα που υπέστη η 9χρονη ενώ ήταν σε ΜΕΘ. Αντίστοιχα μετά την συνάντηση που είχε στην ΓΑΔΑ το Σάββατο με την κατηγορουμένη και ο συνήγορος της κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε "περιστατικά που συνέβησαν σε μέρες που η μητέρα δεν ήταν μπροστά".

Για την 33χρονη, η σημερινή διαδικασία απέχει παρασάγγας από μία συνέντευξη καθώς στο τέλος της θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις αποφάσεις της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα που θα αφορούν την στέρηση ή μη της ελευθερίας της.

Σε αυτήν τη διαδικασία που ξεκινά για την 33χρονη, φαίνεται πως δεν θα έχει πια στο πλευρό της τον πατέρα των παιδιών της ο οποίος αποκαλώντας την σύζυγό του "κατηγορουμένη" δήλωσε πως "θέλει απαντήσεις", στάση με την οποία προοιωνίζεται πλήρη διαφοροποίησή του.

Η σημερινή μέρα για την 33χρονη αναμένεται πως θα είναι μεγάλη και επίπονη, όμως, όπως αναφέρουν δικαστικοί και νομικοί, μετά το τέλος της απολογίας θα αρχίζει η κύρια έρευνα για την υπόθεση και θα δρομολογηθούν και άλλες εξελίξεις με συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις που αναμένεται να γίνουν.





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: φονικές εκρήξεις σε πολλές πόλεις

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία για την Τζωρτζίνα και την κεταμίνη

Σερβία: επανεκλογή Βούτσιτς στην Προεδρία της Δημοκρατίας