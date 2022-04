Πολιτισμός

Η Δήμητρα Γαλάνη… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Σε μια αποκαλυπτική εξομολόγηση από καρδιάς, η ερμηνεύτρια μιλά για την ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της.

Την Πέμπτη 7 Απριλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Δήμητρα Γαλάνη.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ξετυλίγει τη μουσική της πορεία προς την κορυφή.

Πώς ξεκίνησε να τραγουδά από τα 16 της χρόνια;

Ποιος ήταν ο άνθρωπος που την ανέδειξε και οι συνθέτες που έγραψαν τραγούδια, τα οποία έκανε μεγάλες επιτυχίες με την ερμηνεία της;

Οι σημαντικές συναυλίες της στο εξωτερικό και τα άγνωστα περιστατικά από τις συνεργασίες της με κορυφαίους ποιητές και συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Μάνος Λοΐζος.

Η μουσική που δημιούργησε για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Την Πέμπτη 7 Απριλίου, στις 24:00, η Δήμητρα Γαλάνη μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

