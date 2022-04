“The 2Night Show” - Δανάη Μπάρκα: Μεγαλύτερη χαρά από το να τα ‘χεις με μάγειρα δεν υπάρχει

Life

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Δανάη Μπάρκα, τη νύχτα της Τετάρτης, στο πλατό του "The 2night Show" στον ΑΝΤ1. Μέσα σε όλα, αναφέρθηκε στην τηλεθέαση της εκπομπής της, «Πάμε Δανάη» αλλά και την… αδυναμία στους μάγειρες.

Πιο συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «νομίζω ότι τη φετινή χρονιά υπάρχει μεγάλη διαφορά στο κανάλι. Πέρυσι ήταν ένα κανάλι που είχε μόνο εμάς στην ψυχαγωγία, ενώ φέτος είναι ένα κανάλι διανθισμένο. Έχουν έρθει άνθρωποι, υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα με πάρα πολλά πράγματα να δει ο τηλεθεατής οπότε το ένα χέρι βοηθάει το άλλο. Θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο όλο το επιτελείο του καναλιού».

«Σε σχέση με την εκπομπή νιώθω προσωπικά ότι κατάλαβα κάποια λάθη που πέρσι δεν μου άρεσαν και τα είδα και προσπαθώ να βελτιώνομαι. Νιώθω ότι πέρσι μιλούσα πάρα πολύ και ήταν πολύ αυτοαναφορική η εκπομπή. Φέτος, επειδή ακριβώς υπήρξαν και άνθρωποι που με συμβούλευσαν πολύ και τους εμπιστεύθηκα από την πρώτη στιγμή, νιώθω ότι αυτό έχει δαμαστεί και οι ενέργειες όλης της ομάδας έδεσαν, που παίζει μεγάλο ρόλο μπρος και πίσω από τις κάμερες. Νομίζω ότι όλα αυτά συνέβαλαν» συμπλήρωσε η Δανάη Μπάρκα.

Όσον αφορά δε την αδυναμία που έχει στους μάγειρες «οι μάγειρες είναι ένα σώμα να γείρεις, ένας ώμος να γείρεις στα δύσκολα. Άδικο είναι να τα έχεις με μάγειρα; Μεγαλύτερη χαρά δεν υπάρχει! Εμένα δεν με πειράζει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαι πολύ τυχερή γιατί όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν από την εκπομπή, κυρίως οι μάγειρες αφού πάει εκεί το θέμα, είναι υπέροχα παιδιά. Είμαι όντως πολύ τυχερή και για τον Απόστολο και για τον Τίμο φέτος. Φαντάζομαι ότι είναι και λογικό από τη στιγμή που είμαστε ελεύθεροι, θα μας δουν μαζί, με ποιον να μου προσάψουν σχέση; Με την Δέσποινα; Είναι παντρεμένη με παιδιά η γυναίκα»

