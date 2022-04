Σφακιανάκης στον ΑΝΤ1 για Πισπιρίγκου: Κρύβει πολλά, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο στρατηγός εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση της Πάτρας και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου της 33χρονης.

«Τα ψηφιακά πειστήρια πάντα μιλάνε», επεσήμανε ο Μανώλης Σφακιανάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για την άρση απορρήτου στις κατασχεθείσες συσκευές της Ρούλας Πισπιρίγκου, εξηγώντας ότι, «η ΕΛ.ΑΣ. έχει τα καλύτερα εργαστήρια στην Ευρώπη, εκεί βρίσκονται όλα τα πειστήρια που βρέθηκαν στο σπίτι της κατηγορούμενης».

Στο διαδικαστικό κομμάτι εξήγησε πως θα αποκαλυφθούν όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η 33χρονη τον τελευταίο χρόνο.

Χαρακτήρισε, όμως,«άσο στο μανίκι» τα κοινωνικά δίκτυα, εξηγώντας πως «θα πάμε πολύ πίσω, το 2012, το 2014 και μέσα από το ιστορικό τους είναι σφόδρα πιθανόν να βρεθούν όλες οι ενέργειες, οι συνομιλίες που έχει κάνει στο παρελθόν η εν λόγω κυρία».

Δεδομένου του χρονικού περιθωρίου του ενός έτους, ο στρατηγός εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. εκτίμησε πως, «για τους δύο παλαιότερους θανάτους πιστεύω ότι υπάρχουν ίχνη μέσα στα Kοινωνικά Mέσα, εκεί θα μπορούμε να ανασύρουμε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει».

Ερωτηθείς για τη στάση της Ρούλας Πισπιρίγκου και πώς την ερμηνεύει, βάσει της εμπειρίας του, απάντησε πως «η στάση της είναι στάση εκ του πονηρού. Είναι μία στάση που κρύβει πάρα πολλά και πιστεύω ότι, θα δούμε ακόμα πολλά».

Σχετικά, τέλος, με το τάμπλετ με το οποίο έχε ταφεί η Τζωρτζίνα και το κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο στις έρευνες, εκτίμησε πως «καλό είναι να δοθεί στη εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., να το βγάλουμε από το μνήμα, γιατί ένα τάμπλετ μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις». Βάσει πιθανοτήτων, μάλιστα, είναι κατά 70% πιθανόν να είναι λειτουργικό.

