Κοινωνία

Τήνος: Δολοφονία εν ψυχρώ του Διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό έγκλημα στην Τήνο. Συνταξιούχος σκότωσε 50χρονο. Συγκλονισμένο το νησί.

Συγκλονισμένη είναι η Τήνος από την άγρια δολοφονία σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην Τήνο, όταν ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας την ώρα που επέστεφε σπίτι του, και ενόσω ήταν ακόμα μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δυο άνδρες είχαν χρόνια διαφορές με τον 93χρονο να μένει στο ισόγειο του κτιρίου και τον 50χρονο στο πρώτο όροφο.

Όπως αναφέρει το cyclades24 η δολοφονία έγινε για μια θέση πάρκινγκ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η μεγάλη διαφορά των δυο ανδρών ήταν ο… ηλιακός θερμοσίφωνας ο οποίος ήταν η αιτία της τραγωδίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα