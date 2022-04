Κοινωνία

Παπαδόπουλος για Ίριδα: η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν σε σύγχυση όταν μιλούσε για τον θάνατο της

Τι είπε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1 για την μαρτυρία σχετικά με την χορήγηση κεταμίνης στο Ωνάσειο, αλλά και για την σχέση Ρούλας – Μάνου.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, αμέσως μετά από την προβολή ενός ρεπορτάζ, στο οποίο αναδεικνύονταν οι αντικρουόμενες πληροφορίες και μαρτυρίες σχετικά με τον χρόνο θανάτου της μικρής Ίριδας, σε ηλικία λίγων μηνών, στο σπίτι της οικογένειας.

Δείτε το εν λόγω ρεπορτάζ:





Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις αναφορές της μητέρας της Ίριδας, Ρούλας Πισπιρίγκου, πως ο θάνατος επήλθε μεταξύ 08:00 – 09:00 το πρωί, ενώ επισήμως ο θάνατος επήλθε αρκετές ώρες αργότερα, ο συνήγορος της προφυλακισμένης είπε πως «η εν λόγω πρωινή ώρα προκύπτει από την εντύπωση που ίσως αποκόμισε η ίδια», ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης είπε πως «η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν σε πλήρη σύγχυση εκείνο το πρωί και την ώρα που έκανε τις δηλώσεις».

«Η ίδια αναφέρει ότι νωρίτερα είχε σηκωθεί και είχε ελέγξει το μωρό, πιθανότητα ήταν εκείνη η ώρα, μεταξύ 8-9 το πρωί. Ήταν Σάββατο, σηκώθηκαν γύρω στις 11 παρά και πήγαν να δουν το μωρό και είδαν πως δεν αναπνέει», συμπλήρωσε ο συνήγορος, για να σπεύσει να διευκρινίσει πως «η υπόθεση της μικρής Ίριδας δεν έχει έρθει στα χέρια μου ως δικογραφία, όπως της Τζωρτζίνας» και πως όσα ξέρει τα έχει ακούσει από μαρτυρίες και συζητήσεις.

Σχετικά με την μαρτυρία για την χορήγηση κεταμίνης στην Τζωρτζίνα κατά την νοσηλεία της στο Ωνάσειο, στην οποία έδειξε να επιμένει, παρά την ρητή διάψευση του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως «γενικά για την στάση της μητέρας και της σχέσης της με το παιδί, υπάρχει μια μαρτυρία που έχει λάβει και η μητέρα πριν συλληφθεί, αλλά και ο προηγούμενος συνήγορος της και εγώ. Υπάρχει αναφορά πως είχε χορηγηθεί στην Τζωρτζίνα η συγκεκριμένη ουσία σε προγενέστερο χρόνο».

Σημείωσε πάντως ότι δεν υποστηρίζει πως «αυτή η χορήγηση ήταν η αιτία θανάτου. Είναι προφανές πως μετά από 7 μήνες η ουσία έχει μεταβολιστεί και δεν μπορεί να ανιχνευθεί», ενώ είπε πως τα εν λόγω έχει υποστηρίξει «ένα άτομο που εκείνο το διάστημα εργαζόταν στο νοσοκομείο και προτίθεται να καταθέσει στις Αρχές».

«Περιμένουμε την ολοκλήρωση των τεχνικών εκθέσεων που θα συνοδεύουν το αίτημα και θα πλαισιώνουν την μαρτυρία της Ρούλας Πισπιρίγκου για όσα συνέβησαν στις 29 Ιανουαρίου», είπε ο συνήγορος σχετικά με την υποβολή αιτήματος αποφυλάκισης.

Όπως σημείωσε, «δεν έχει αλλάξει το παραμικρό, η θέση της είναι δηλωμένη και πάγια. Της προκαλεί άσχημη εντύπωση ότι ακούγονται πολλές ψευδείς και αντικρουόμενες μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση», ενώ σχετικά με τον Μάνο Δασκαλάκη, ο συνήγορος ανέφερε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έχει επαφές και συνομιλίες μαζί του, ενώ και η απόφαση της να ζητήσει διαζύγιο δεν αποτελεί προτεραιότητα, καθώς πρωτεύει να αποκρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Στο ζήτημα των αντικρουόμενων πληροφοριών κιαι μαρτυρίων σχετικά με τον θάνατο της άτυχης Ίριδας, αναφέρθηκαν, μιλώντας απο την Πάτρα, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος και Κωνσταντίνος Φλαμής, ο οποίος υπενθύμισε και την αποκλιση της μαρτυρίας της Ρούλας Πισπιρίγκου από την ώρα της κλήσης στο ΕΚΑΒ:

