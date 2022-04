Τοπικά Νέα

ΑΠΘ: Δυο συλλήψεις για τα επεισόδια

Ελεύθερος λόγω κορονοϊού ο ένας, στο Αυτόφωρο ο άλλος.



Ελεύθερος αφέθηκε ένας από τους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στο ΑΠΘ, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, κατόπιν σχετικού διαγωνιστικού ελέγχου, στον οποίο υποβλήθηκε ενόψει της μεταγωγής του στον εισαγγελέα.

Ο άλλος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος υπαλλήλου (αστυνομικού) και εξύβριση (τελούμενη δημοσίως).

Για τον πρώτο δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη, κάτι που θα γίνει όταν υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

