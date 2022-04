Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βαρύ οπλισμό

Αποστολή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε ο Μπάιντεν. Νέα "πυρά" κατά του Πούτιν.



Την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σε αυτό το νέο πακέτο βοήθειας περιλαμβάνονται «όπλα βαρέος πυροβολικού, δεκάδες ολμοβόλα, 144.000 πυρομαχικά καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε ο Μπάιντεν στο διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα καταφέρει ποτέ» να καταλάβει την Ουκρανία, δεσμεύτηκε ο Μπάιντεν, ο οποίος αμφισβήτησε ότι οι Ρώσοι ελέγχουν πλήρως τη Μαριούπολη. «Είναι συζητήσιμο το αν ελέγχει (ο Πούτιν) τη Μαριούπολη. Δεν υπάρχει ακόμη καμία απόδειξη ότι η Μαριούπολη χάθηκε», τόνισε.

Παράλληλα, ο Μπάιντεν κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να σταλεί και άλλη βοήθεια στο Κίεβο. «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, όπου θα στήσουν (οι Ρώσοι) το σκηνικό για την επόμενη φάση αυτού του πολέμου», προειδοποίησε, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «ενεργούν όσο γρηγορότερα γίνεται» για να παράσχουν στην Ουκρανία τον εξοπλισμό και τα όπλα που χρειάζεται.

Εξάλλου, ακολουθώντας το παράδειγμα του Καναδά και πολλών ευρωπαϊκών χωρών, οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν τον ελλιμενισμό ρωσικών πλοίων, κάνοντας άλλο ένα βήμα για να εντείνουν τις πιέσεις τους στη Μόσχα. Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να ανακοινώσει αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες για το μέτρο αυτό.

«Αυτό σημαίνει ότι κανένα πλοίο υπό ρωσική σημαία ή που ανήκει σε ρωσική οντότητα δεν θα επιτρέπεται να δέσει σε λιμάνια των ΗΠΑ ή να πλησιάσει στις ακτές μας. Κανένα», υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το 2021 ρωσικά πλοία έδεσαν 1.800 φορές σε αμερικανικά λιμάνια, αριθμός που αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής κίνησης. Ο Καναδάς έκλεισε τα λιμάνια του για τα πλοία ρωσικής ιδιοκτησίας από την 1η Μαρτίου.





