Νορβηγία: Εκθεσιακό αυτοκίνητο τραυμάτισε θεατές

Ατύχημα συνέβη σε έκθεση αυτοκινήτων στο Όσλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των θεατών.

Ένα όχημα που συμμετείχε σε έκθεση αυτοκινήτων στο Όσλο της Νορβηγίας παρέσυρε το πλήθος των επισκεπτών, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι έξι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε την κατάστασή τους, ούτε έδωσε περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του ατυχήματος.

??A car allegedly hit and injured at least 7 people at a car stand in Oslo, Norway.



Oslo University Hospital has gone on red alert for the incident. pic.twitter.com/Iwe12JLrEC