Ντόναλντ Τραμπ: καθημερινό πρόστιμο για μη συμμόρφωσή του σε δικαστική απόφαση

Με φυλάκιση κινδυνεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί με το καθημερινό πρόστιμο που του επιβλήθηκε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε σήμερα από δικαστή της Νέας Υόρκης να καταβάλλει 10.000 δολάρια ημερησίως, όσο αρνείται να παράσχει στις αρχές τα λογιστικά και φορολογικά έγγραφα που του έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο μιας έρευνας σε βάρος της εταιρείας του.

«Πρόκειται για μεγάλη νίκη, ένα δικαστήριο έκρινε υπέρ ημών και καταδίκασε τον Ντόναλντ Τραμπ για παρακώλυση» της δικαιοσύνης, έγραψε στο Twitter η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Λετίσια Τζέιμς.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να πληρώνει 10.000 δολάρια την ημέρα, για κάθε μέρα που θα συνεχίσει να αψηφά την εντολή του δικαστηρίου να παραδώσει τα έγγραφα στο γραφείο μου», πρόσθεσε η γενική εισαγγελέας η οποία εδώ και χρόνια διεξάγει έρευνα για πιθανή φορολογική απάτη εκ μέρους της εταιρείας του Τραμπ, της Trump Organization.

Στις 17 Φεβρουαρίου άλλος δικαστής της Νέας Υόρκης, κατόπιν αιτήματος της Τζέιμς, διέταξε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα και δύο από τα παιδιά του, τον Ντόναλντ Τζούνιορ και την Ιβάνκα, να καταθέσουν ενόρκως στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Οι Τραμπ άσκησαν έφεση, όμως το δικαστήριο ζήτησε επίσης να δοθούν στις εισαγγελικές αρχές διάφορα έγγραφα, πριν από τις 31 Μαρτίου. Καθώς δεν υπήρξε απάντηση από την οικογένεια Τραμπ, η Λετίσια Τζέιμς προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ζητώντας να καταδικαστεί ο Τραμπ γιατί αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή του δικαστηρίου.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης πιστεύει ότι η εταιρεία υπερεκτιμούσε δολίως την αξία των ακινήτων που είχε στην κατοχή της όταν ζητούσε τραπεζικά δάνεια και μείωνε αυτήν την αξία όταν τα δήλωνε στην εφορία, για να πληρώνει λιγότερους φόρους.

Αν ο Τραμπ δεν πληρώσει το πρόστιμο, θα μπορούσε να φυλακιστεί, με βάση τον πολιτειακό νόμο της Νέας Υόρκης που επιτρέπει στους δικαστές να διατάζουν τη φυλάκιση εκείνων που δεν συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις, όπως εξήγησε η Σάρα Κρίσοφ, της νομικής εταιρείας Day Pitney. Η ίδια διευκρίνισε ωστόσο ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι πολύ πιθανό και ότι ο δικαστής πιθανότατα θα επιλέξει κάποια άλλη ποινή.

