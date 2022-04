Οικονομία

Επίδομα Παιδιού - Α21: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα

Πότε θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις.



Στις 6 Μαΐου 2022 και ώρα 18.00 θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21-Επίδομα Παιδιού, όπως άλλωστε συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή.

Κατόπιν τούτου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022.

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/, προκειμένου να διαβάσουν τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα παιδιού.

