Life

Πολ Όστερ: Νεκρός ο γιος του συγγραφέα

Ο γιος του Αμερικανού συγγραφέα Πολ Όστερ, ο Ντάνιελ Όστερ είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο της κόρης του, ηλικίας 10 μηνών, από οξεία δηλητηρίαση από ναρκωτικά.

Ο γιος του Αμερικανού συγγραφέα Πολ Όστερ, ο Ντάνιελ Όστερ, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά τον θάνατο της κόρης του από υπερβολική δόση ναρκωτικών, πέθανε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο θάνατός του οφείλεται επίσης σε υπερβολική δόση.

Ο 44χρονος Ντάνιελ Όστερ βρέθηκε αναίσθητος σε μια αποβάθρα του μετρό στο Μπρούκλιν το πρωί της 20ής Απριλίου. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 του μηνός, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με άλλες αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα New York Post, ο Όστερ πέθανε από «υπερβολική δόση».

Ο Ντάνιελ Όστερ συνελήφθη, του ασκήθηκε δίωξη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση πριν από δέκα ημέρες, κατηγορούμενος για τον θάνατο της κόρης του, Ρούμπι, 10 μηνών. Το βρέφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του την 1η Νοεμβρίου, ενώ ήταν υπό την επίβλεψη του πατέρα του στο σπίτι του στο Μπρούκλιν. Νοσηλεύτηκε αλλά υπέκυψε αφού, σύμφωνα με την αστυνομία, υπέστη οξεία δηλητηρίαση από φεντανύλη και ηρωίνη.

Ο Πολ Όστερ, 75 ετών, είναι ένας από τους γνωστότερους συγγραφείς της Νέας Υόρκης και μυθιστορήματά του, όπως η «Τριλογία της Νέας Υόρκης», το «Παλάτι του Φεγγαριού» και ο «Λεβιάθαν» έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Είναι παντρεμένος με τη μυθιστοριογράφο Σίρι Χάστβεντ, όμως η μητέρα του Ντάνιελ Όστερ είναι η συγγραφέας Λίντια Ντέιβις.

Στο μυθιστόρημα του Όστερ «Η Νύχτα των Χρησμών» ο αφηγητής είναι ένας συγγραφέας, ο γιος του οποίου είναι τοξικομανής.

Οι θάνατοι από υπερβολική δόση αυξάνονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα στη Νέα Υόρκη. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έφτασαν τους 1.233 (από 965 την ίδια περίοδο του 2020) ενώ ήταν λιγότεροι από 1.000 για όλο το έτος του 2015. Το 77% των θανάτων το 2020 οφειλόταν στη φεντανύλη, ένα ισχυρό και πολύ επικίνδυνο συνθετικό οπιοειδές το οποίο αναμιγνύεται με ηρωίνη ή κοκαΐνη. Από το «κοκτέιλ» αυτό πέθανε πέρσι τον Σεπτέμβριο ο σταρ της σειράς The Wire Μάικλ Κ. Ουίλιαμς.

Από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2021 οι ΗΠΑ κατέγραψαν ρεκόρ θανάτων από υπερβολική δόση, με περισσότερους από 100.000.

