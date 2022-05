Πολιτική

Εργατική Πρωτομαγιά: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών

Οι πολιτικοί αρχηγοί στέλνουν τα μηνύματά τους για την Εργατική Πρωτομαγιά.



«Υποδεχόμαστε την εργατική Πρωτομαγιά με την εφαρμογή ενός μέτρου ουσίας για τους εργαζόμενους: την αύξηση της βασικής αμοιβής κατά 50 ευρώ τον μήνα, που σημαίνει έναν 15ο μισθό κάθε χρόνο. Και, ταυτόχρονα, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 31 ευρώ τον μήνα», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την εργατική Πρωτομαγιά.

Και επισημαίνει: «Τώρα είναι η ώρα των πολιτών και κυρίως των πιο αδύναμων. Τιμούμε τον κόσμο της εργασίας όχι με συνθήματα, αλλά με πράξεις!»

Υποδεχόμαστε την εργατική Πρωτομαγιά με την εφαρμογή ενός μέτρου ουσίας για τους εργαζόμενους: την αύξηση της βασικής αμοιβής κατά 50 ευρώ τον μήνα, που σημαίνει έναν 15ο μισθό κάθε χρόνο. Και, ταυτόχρονα, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 31 ευρώ τον μήνα. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 1, 2022

«Πρωτομαγιά 2022, Θυμόμαστε. Τιμούμε. Συνεχίζουμε. Θυμόμαστε τους αγώνες της εργατικής τάξης για τη χειραφέτησή της. Για μια κοινωνία δικαιοσύνης, στην οποία ο άνθρωπος θα είναι πάνω από τα κέρδη. Για τον σοσιαλισμό ως απάντηση στη βαρβαρότητα», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει:

«Τιμούμε εκείνους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την κοινωνική προκοπή. Τους διακόσιους της Καισαριανής, τους νεκρούς της Θεσσαλονίκης του '36, όλους όσοι έδωσαν με το αίμα τους υπόσταση στο όραμα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Συνεχίζουμε τον αγώνα για αξιοπρεπή αμοιβή της εργασίας, για τα δικαιώματα στη δουλειά και για μια κυβέρνηση που δε θα θεωρεί την αδικία και τις ανισότητες κανονικότητα και την κοινωνική ισότητα αντίθετη στην ανθρώπινη φύση».

«Η μοναδικά σωστή πλευρά της Ιστορίας είναι ο δρόμος της ταξικής πάλης. Αυτή κινεί τον τροχό της Ιστορίας μπροστά ως την πλήρη απελευθέρωση της εργατικής τάξης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στο μήνυμά του για την Εργατική Πρωτομαγιά αναφέρει: «Η σημερινή Πρωτομαγιά βρίσκει τον εργαζόμενο αντιμέτωπο με την χειρότερη καταπάτηση των δικαιωμάτων του τις τελευταίες δεκαετίες. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν οδηγήσει τους πολίτες στην εξαθλίωση, αφού τα εισοδήματα τους δεν αρκούν για να τους εξασφαλίσουν ούτε τα αναγκαία για την επιβίωση τους. Η σημερινή Πρωτομαγιά σημαδεύεται από την μετατροπή των βασικών αγαθών τα οποία δεν θα έπρεπε να λείπουν από κανέναν εργαζόμενο σε συνθήκες Δημοκρατίας, σε χρηματιστηριακά προϊόντα, σε μοχλούς πλουτισμού και αφαίμαξης, με τους πολίτες να αντιμετωπίζονται ως «κωδικοί» προς είσπραξη. Όλα αυτά με τις εντολές των «ελίτ» της Ευρώπης. Όταν όμως ο άνθρωπος γίνεται αριθμός, τότε η ανθρωπότητα οδηγείται στον όλεθρο.»

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης κατέθεσε στεφάνι στην Καισαριανή και σε δήλωσή του ανέφερε: «Οι εκτελέσεις στην Καισαριανή δεν ήταν ένα απλό έγκλημα. Έγιναν με στόχο να τρομοκρατηθεί ένας λαός ώστε να υποκύψει. Οι εκτελεσμένοι δεν υπέκυψαν, ούτε μπροστά στις κάνες των κατακτητών. Τους τιμάμε σήμερα με την υπόσχεση ότι, στον τόπο αυτό, ο φόβος δεν θα ξανακάνει ποτέ κουμάντο. Αθάνατοι!»

