Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα: Λύτρωση στο φινάλε

Οι Πειραιώτες χρειάστηκε να δουν τον Λόπες να «ζωγραφίζει» στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για να πανηγυρίσουν μετά από 5 αγώνες χωρίς νίκη.

Ένα γκολ-ποίημα του Ρόνι Λόπες στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε στον Ολυμπιακό δραματική νίκη με 3-2 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 6η αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι», που μετρούσαν πέντε σερί ματς χωρίς νίκη (τρία στο πρωτάθλημα και τους δύο ημιτελικούς του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ), προηγήθηκαν 2-0 με τους Ελ Αραμπί (6΄) και Ροντρίγκες (43΄), αλλά η ηπειρωτική ομάδα απάντησε με τον Περέα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και τον Σνάιντερ στο 80΄, πριν «μιλήσει» ο Πορτογάλος, που έφερε τους Πειραιώτες πιο κοντά στον τίτλο.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε το ματς με τον Βρουσάι σε ρόλο δεξιού μπακ, αντί του τραυματία Λαλά, ενώ ο Μπα πήρε τη θέση του Σισέ στο κέντρο της άμυνας και ο Ελ Αραμπί επέστρεψε στην κορυφή της επίθεσης, αντί του Τικίνιο, με τον Αγκιμπού Καμαρά να μένει όχι απλά εκτός ενδεκάδας, αλλά και εκτός αποστολής.

Το γρήγορο γκολ, που ήταν ο εμφανής στόχος των «ερυθρολεύκων», επιτεύχθηκε μόλις στο 6ο λεπτό, με αρκετή δόση τύχης. Ο Ροντρίγκες δοκίμασε ένα σουτ αρκετά έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο και ο Ελ Αραμπί έβαλε το κεφάλι του στην πορεία της και την έστειλε στα δίχτυα του Λοντίγκιν, ανοίγοντας το σκορ.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και έφτασε σε δεύτερο τέρμα στο 43΄, με εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Μασούρα και ωραίο τελείωμα από τον Ροντρίγκες. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως, ο ΠΑΣ Γιάννινα, στην πρώτη ολοκληρωμένη επιθετική του ενέργεια, έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς, με τον Περέα να μειώνει με πλασέ στην κίνηση.

Στο β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να «καθαρίσουν» οριστικά τον αγώνα και στο 61΄ ο Ροντρίγκες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ του Ελ Αραμπί νωρίτερα. Δύο λεπτά αργότερα, ο ΠΑΣ «άγγιξε» την ισοφάριση, καθώς ο Γκαρντάβσκι βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Βατσλίκ, αλλά «σημάδεψε» τον Τσέχο γκολκίπερ που απέκρουσε.

Ο Λοντίγκιν στο 68΄ έδιωξε το δυνατό σουτ του Μασούρα, στο 74΄ η ανάλογη προσπάθεια του Εμβιλά πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία και οι χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού... τιμωρήθηκαν στο 80΄. Ο Στάνκο από τα αριστερά έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Σνάιντερ έπιασε με τη μία το σουτ και ισοφάρισε σε 2-2.

Στα τελευταία λεπτά ο Μαρτίνς έριξε στη μάχη ό,τι είχε και δεν είχε (Τικίνιο ως δεύτερο φορ, Βαλμπουενά, Κούντε), αλλά το νικητήριο γκολ ήρθε από έναν παίκτη που είχε μπει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα. Ο Ρόνι Λόπες, αφού είδε τον Λοντίγκιν να «βγάζει» το εξαιρετικό φαλτσαριστό του σουτ στο 95΄, δοκίμασε για δεύτερη φορά την τύχη του στο 98΄ και αυτή τη φορά έστειλε τη μπάλα στο δεξί «παραθυράκι» της εστίας, χαρίζοντας στην ομάδα του το «τρίποντο».

Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Μπουχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Λόπες - Σάλιακας, Πίρσμαν, Στάνκο, Οικονομόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Παπασταθόπουλος, Βρουσάι, Καρβάλιο (83΄ Τικίνιο), Μπουχαλάκης (56΄ Μ. Καμαρά), Εμβιλά (83΄ Κούντε), Μασούρας (73΄ Λόπες), Ελ Αραμπί, Ροντρίγκες (83΄ Βαλμπουενά)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Πίρσμαν, Κάργας, Εραμούσπε, Λιάσος (38΄ Σάλιακας), Στάνκο, Καραχάλιος, Σνάιντερ (85΄ Οικονομόπουλος), Γκαρντάβσκι, Ντομίνγκεθ (62΄ Λώλης), Περέα

