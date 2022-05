Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή, μεγαλώνοντας την «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια μειώνεται σταδιακά, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 5.130 νέα κρούσματα. Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 2.067 νέες μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη 486.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Λάρισας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

