Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος σεισμός με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι ταρακούνησε όλο το Ηράκλειο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα της Κυριακής στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινσιτούτου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 13,8 χλμ.

Το επίκεντρο ήταν στα 5χλμ ανατολικά βορειανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 3195 νέα κρούσματα την Κυριακή

Γιορτή της Μητέρας: Η συγκινητική ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Μπακς: Με “μυθικό” Αντετοκούνμπο πήραν το “θρίλερ” με τους Σέλτικς