Σούρας για γυναικοκτονία στην Καβάλα: Μπάμπης νούμερο 2 το περιστατικό (βίντεο)

Το ψυχολογικό προφίλ του καθ' ομολογίαν δολοφόνου της 43χρονης φαρμακοποιού και η έκκληση του ψυχίατρου στο Κράτος.

Ο γνωστός ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας "σκιαγραφεί" το ψυχολογικό προφίλ του οδηγού που σκότωσε δύο αναβάτες μηχανής στην Μονεμβασιά και του καθ' ομολογίαν δολοφόνου της 43χρονης φαρμακοποιού στην Καβάλα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο κ. Σιούρας για το τραγικό περιστατικό της Μονεμβασιάς είπε: "Να του την έδωσε στο κεφάλι και να το έκανε αυτό εκείνη τη στιγμή πάει να πει ότι κάτι είχε προηγηθεί και το οποίο δεν το είδε κανένας. Αλλά αυτό που είχε προηγηθεί πιθανώς να είναι μία ψυχική νόσος που τότε έδωσε το πιτ του, μία νόσος που να μην είχε διαπιστωθεί, μπορεί να ήταν οργανωμένη και ξαφνικά να βγήκε". Ωστόσο, όπως είπε είναι μία ιδαίτερη περίπτωση και πρέπει να "μιλήσουν" οι γιατροί και οι ψυχίατροι που θα τον εξετάσουν.

Για τη νέα γυναικοκτονία με θύμα την 43χρονη φαρμακοποιό που συγκλονίζει το Πανελλήνιο ο κ. Σιούρας τόνισε χαρακτηριστκά "Μπάμπης νούμερο 2 το περιστατικό της Καβάλας".

"Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο δράστης ήταν βίαιος και απειλητικός. Ο κόσμος τι άλλο πρέπει να δει για να καταλάβει ότι ο δολοφόνος της διπλανής πόρτας είναι εκεί και περιμένει. Ο δολοφόνος έχει δείγματα και συμπτώματα αλλά εμείς δεν θέλουμε να τα δούμε για να προλάβουμε", είπε.

Για την ανάρτηση του δράστη μέσα από νοσοκομείο που προκάλεσε οργή ο κ. Σιούρας έθεσε ένα ερώτημα λέγοντας "μήπως το πάει για την ψυχιατρική νόσο για να πέσει στα μαλακά".

Τέλος ο κ. Σιούρας έκανε μία έκκληση στο Κράτος "αν δεν μπουν μέσα στα σχολεία οι ειδικοί να ενημερώσουν τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτές οι διαταραχές".

