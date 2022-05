Πολιτική

Μητσοτάκης: Έκλαιγαν οι συνταξιούχοι στα ΑΤΜ το 2015, ευχαριστούμε τον Τσίπρα που μας θύμισε την χειρότερη κυβέρνηση

Τους κυβερνητικούς στόχους για τους επόμενους δώδεκα μήνες παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την σημερινή του ομιλία στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Επιτροπής.

Ο πρωθυπουργός -ο οποίος πρότεινε την επιλογή του Π.Μαρινάκη για την θέση του γραμματέα της Π.Ε- χαρακτήρισε ως "πολύ σημαντικούς στόχους" στο άμεσο μέλλον για την κυβέρνηση, την έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, την ανάταξη της Υγείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και την ανάταξη της οικονομίας.

Ο κ.Μητσοτάκης απευθυνόμενος στα στελέχη της Π.Ε. αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική πολιτική κάνοντας αναφορές στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2022 όπου όπως είπε "οι πολίτες διαπίστωσαν αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευτεί: 8 στους 10 πολίτες θα πληρώσουν φέτος χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ από ό,τι πλήρωσαν πέρυσι".

"Πόσο χαμηλότερο συνολικά; 380 εκατομμύρια ευρώ. 380 εκατομμύρια λιγότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν οι Έλληνες το '22 σε σχέση με το '21 και 1 δισ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωναν το 2018" είπε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

"Είναι κι αυτή μια έμπρακτη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος σε μια εποχή που ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η Ευρώπη, καλείται να παλέψει με το «φάντασμα» του υψηλού πληθωρισμού. Ένας πληθωρισμός ο οποίος, θέλω να το ξαναπώ, είναι αποκλειστικά εισαγόμενος. Οφείλεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την έξαρση των τιμών ενέργειας και ειδικά την απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου".

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η κυβέρνηση άκουσε την κοινωνία και παρενέβη στο θέμα της τιμής της ενέργειας, ενώ σημείωσε ότι δεν δίστασε να παραδεχθεί αδυναμίες και να τις διορθώσει:

"Ακούσαμε την κοινωνία και διαπιστώσαμε πράγματι ότι οι παρεμβάσεις τις οποίες είχαμε κάνει για να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κάλυπταν μεν τα νοικοκυριά τα οποία είχαν χαμηλές καταναλώσεις, δεν κάλυπταν όμως τα υπόλοιπα νοικοκυριά. Ένα νοικοκυριό με μια μέση κατανάλωση το οποίο μπορεί να χρησιμοποιούσε παραπάνω κλιματιστικό ή ηλεκτρική θερμάστρα για να περάσει, για να βγάλει πέρα, έναν δύσκολο χειμώνα, είδε πολύ απότομες, αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Και είχαμε το θάρρος να πούμε ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και το διορθώνουμε. Με μία παρέμβαση η οποία θα επιστρέψει στους λογαριασμούς των πολιτών το 60% της αύξησης με την οποία επιβαρύνθηκαν λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι όποιος λέει ότι μπορεί να κρατήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας εκεί που ήταν το 2020, λέει ψέματα.

"Καμία χώρα δεν είναι σε θέση να το κάνει. Όμως η παρέμβασή μας είναι τολμηρή και κάνει ένα οξύ πρόβλημα διαχειρίσιμο. Και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες γραμμές άμυνας - στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος θα επαναφέρει τον ισολογισμό των νοικοκυριών σε μία κατάσταση ισορροπίας" είπε συγκεκριμένα ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση εκτίμησε ότι θα οξύνει τους τόνους, και "θα παίξει το τελευταίο της χαρτί, διαστρεβλώνοντας τα πάντα, επενδύοντας σε ψεύδη και πολώνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το πολιτικό κλίμα".

Παράλληλα είπε:

"Σήμερα, είδα τον κ. Τσίπρα να απευθύνεται σε κάποια κυρία σε μία περιοδεία την οποία έκανε στη Θεσσαλονίκη και της είπε «ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλαίτε». Πράγματι, έκλαιγαν οι συνταξιούχοι το 2015 έξω από τα ΑΤΜ. Και ευχαριστούμε τον κ. Τσίπρα που σε κάθε ευκαιρία μας θυμίζει τη χειρότερη κυβέρνηση που είχε η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά".

Ο πρωθυπουργός τόνισε προς τα μέλη της ΠΕ ότι "εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να εμπλακούμε στην τοξικότητα και στην χυδαιότητα των πολιτικών μας αντιπάλων" και συμπλήρωσε ότι η ΝΔ θα επιμείνει στην ευπρέπεια του λόγου της και στην ισχύ των επιχειρημάτων της.

"Θα μιλάμε με στοιχεία, με νούμερα και με το έργο το οποίο έχουμε παράξει όλους αυτούς τους 33 μήνες, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε" είπε.

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ και την συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο Μπάϊντεν, και είπε ότι το μήνυμα που θα μεταφέρει θα είναι ενίσχυση της Ελλάδας γεωπολιτικά, αμυντικά, και οικονομικά τα τελευταία τρία χρόνια.

"Το κύρος της χώρας μας είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με αυτό το οποίο ήταν τον Ιούλιο του 2019, όταν ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύτηκε την διακυβέρνηση του τόπου.

Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρω στην επίσημη επίσκεψη την οποία θα κάνω στη Ουάσιγκτον, όπου τη Δευτέρα θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω και να συζητήσω εκτενώς με τον Πρόεδρο Μπάιντεν " είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη:

Φίλες και φίλοι, αγαπητά στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής,

Επιτρέψτε μου κατ' αρχάς να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές του εξαιρετικά επιτυχημένου 14ου Συνεδρίου μας. Ένα μεγάλο μπράβο, λοιπόν, στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, και βέβαια σε αυτούς οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά - σε όλη την Οργανωτική Επιτροπή. Ειδικά, όμως, θέλω και πάλι να μνημονεύσω τον Γιάννη Μπρατάκο, τον Στέλιο Κονταδάκη και φυσικά τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Παύλο Μαρινάκη.

Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους που εξελέγησαν στο καθοδηγητικό όργανο της παράταξής μας και θέλω να σας συγχαρώ διπλά. Πρώτον, διότι αποτελείτε τις επιλογές ενός ανοιχτού, δημοκρατικού Συνεδρίου στο οποίο συμμετείχαν σχεδόν 7.000 μέλη και παρατηρητές, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω να σας συγχαρώ, επίσης, γιατί στη σύνθεση αυτής της νέας Πολιτικής Επιτροπής αποτυπώνεται η ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας του σήμερα αλλά και του αύριο. Η ανανέωση, η συνέχεια, η φρεσκάδα, οι σύγχρονες αντιλήψεις, αλλά και οι παραδοσιακές αξίες της μεγάλης μας παράταξης.

Καθώς κοίταζα τα στατιστικά στοιχεία της νέας Πολιτικής Επιτροπής, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι τα 113 από τα 150 αιρετά στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής εκλέγονται για πρώτη φορά.

Ο μέσος όρος ηλικίας της νέας Πολιτικής Επιτροπής είναι σχεδόν 9 χρόνια μικρότερος από αυτόν της προηγούμενης. Και βέβαια με πολλές νέες γυναίκες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στο ανώτατο όργανό μας. Και με το 30% των συνέδρων να σας έχουν αναδείξει μέσω του καινοτόμου εργαλείου της ψηφιακής κάλπης, ακόμα μία ψηφιακή καινοτομία την οποία εισάγει το κόμμα μας στις εκλογικές διαδικασίες του.

Αναλαμβάνετε, λοιπόν, όλες και όλοι καθήκοντα -πιστεύω- με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Για να τις κάνετε ακόμα πιο ευοίωνες, δικαιώνοντας όσα προσδοκά ο απλός Νεοδημοκράτης. Αυτός ο οποίος, όπως είπα και στη δεύτερη ομιλία μου στο Συνέδριο, δεν κάθεται συνήθως στις πρώτες σειρές, κάθεται στις πίσω σειρές αλλά είναι αυτός ο οποίος κρατάει ψηλά τη σημαία της παράταξής μας σε κάθε γειτονιά, στη δουλειά του, στο χωριό του. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να ενημερωθεί από εσάς, να ενημερωθεί από εμάς, για να μεταφέρει στη συνέχεια το μήνυμα του κόμματός μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Διότι δίπλα σε αυτούς τους Νεοδημοκράτες, τους πραγματικούς αγωνιστές της παράταξης, αισθάνομαι και εγώ, όπως πιστεύω αισθάνονται και όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματός μας.

Σήμερα, ωστόσο, η ημέρα δεν ανήκει σε εμένα - είχα την ευκαιρία να μιλήσω εκτενώς στο Συνέδριό μας. Σήμερα η ημέρα, σύμφωνα με το Καταστατικό, ανήκει στον νέο Γενικό Γραμματέα. Η εισήγησή μου για το πρόσωπο που πρέπει να στελεχώσει αυτή την θέση είναι γνωστή. Προτείνω τον Παύλο Μαρινάκη για Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Όταν κάποιος έχει κάνει πολλές ομιλίες ξέρει καλά πότε ένα χειροκρότημα είναι αυθόρμητο. Το χειροκρότημά σας για τον Παύλο είναι πραγματικά αυθόρμητο και αναγνωρίζει την σημαντική δουλειά την οποία έχει κάνει σε αυτή τη θέση, τον νέο αέρα ανανέωσης τον οποίο έχει φέρει, αλλά πιστεύω και τον σεβασμό με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει όλα τα παλαιότερα στελέχη της παράταξης, πετυχαίνοντας αυτή την όσμωση μεταξύ των παλιών στελεχών και της νέας δυναμικής που το κόμμα μας πρέπει να αναπτύξει.

Θα μιλήσω πολύ λίγο εισαγωγικά, διότι ήθελα να μας δοθεί σήμερα η ευκαιρία να μην εκλέξουμε απλά τον καινούργιο Γραμματέα, αλλά να ακούσουμε και τα νέα μέλη της Πολιτικής μας Επιτροπής. Θα ακούσουμε τους έξι πρώτους εκλεγμένους. Οκτώ, δέκα, όσους χρειαστεί, αγαπητέ Γραμματέα, να τοποθετηθούν και να πάρουν τον λόγο. Διότι η Πολιτική Επιτροπή ήθελα από την πρώτη στιγμή που με τιμήσατε και με εκλέξατε Πρόεδρο της μεγάλης μας παράταξης να μην είναι απλά ένα βήμα του Προέδρου, αλλά ένα ζωντανό βήμα διαλόγου και συζήτησης ανάμεσα στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.

Οπότε να μοιραστώ μαζί σας λίγες μόνο σκέψεις, επαναλαμβάνοντας κατ' αρχάς αυτό το οποίο είπα στο Συνέδριο: δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς κόμμα, δεν υπάρχει κόμμα χωρίς την κοινωνία. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση καλείται τους επόμενους 12 μήνες να ολοκληρώσει το έργο της. Έχουμε πολύ σημαντικούς στόχους μπροστά μας, όπως η έξοδος της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και η συνέχιση της διαδρομής μας προς την τόσο σημαντική επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

Υπηρετώντας, όμως, ταυτόχρονα την κοινωνική μας επιλογή να ανατάξουμε την υγεία και κυρίως την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτές τις μέρες συζητήθηκε στην Βουλή το τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για τον Προσωπικό Γιατρό, μια πολύ σημαντική τομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

Να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για ένα νομοσχέδιο το οποίο σε συνδυασμό και με τις πολλές μεγάλες ψηφιακές καινοτομίες οι οποίες συντελούνται στο χώρο της υγείας θα μας επιτρέψει για πρώτη φορά, ως χώρα, όχι απλά να έχουμε πρόσβαση στον προσωπικό μας γιατρό δωρεάν, αλλά ταυτόχρονα ο προσωπικός μας γιατρός και εμείς οι ίδιοι να έχουμε πρόσβαση σε έναν πλήρη ιατρικό φάκελο ασθενούς, έτσι ώστε ο προσωπικός μας γιατρός να μπορεί να παρακολουθεί την υγεία μας σε βάθος χρόνου.

Είναι μια πάρα πολύ σημαντική τομή, διότι αν κάτι μάθαμε από την πανδημία του Covid είναι ακριβώς ότι το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας στη χώρα μας δυστυχώς πάσχει. Και όσες μεταρρυθμίσεις είχαμε δοκιμάσει στο παρελθόν, παρότι μπορεί να ξεκινούσαν από μια σωστή αφετηρία, τελικά δεν μπόρεσαν να πετύχουν το στόχο τους.

Κατά συνέπεια, αυτή η παρέμβαση και η εφαρμογή της στην πράξη, αγαπητέ μου Υπουργέ, σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ χρόνο και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικές προτεραιότητες των επόμενων 12 μηνών.

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια της ανάταξης της οικονομίας μας. Αυτές τις ημέρες αναρτήθηκαν -όπως γνωρίζετε- τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2022 και οι πολίτες διαπίστωσαν αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευτεί: 8 στους 10 πολίτες θα πληρώσουν φέτος χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ από ό,τι πλήρωσαν πέρυσι.

Πόσο χαμηλότερο συνολικά; 380 εκατομμύρια ευρώ. 380 εκατομμύρια λιγότερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν οι Έλληνες το '22 σε σχέση με το '21 και 1 δισ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωναν το 2018.

Είναι κι αυτή μια έμπρακτη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος σε μια εποχή που ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η Ευρώπη, καλείται να παλέψει με το «φάντασμα» του υψηλού πληθωρισμού. Ένας πληθωρισμός ο οποίος, θέλω να το ξαναπώ, είναι αποκλειστικά εισαγόμενος. Οφείλεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την έξαρση των τιμών ενέργειας και ειδικά την απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Ακούσαμε την κοινωνία και διαπιστώσαμε πράγματι ότι οι παρεμβάσεις τις οποίες είχαμε κάνει για να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κάλυπταν μεν τα νοικοκυριά τα οποία είχαν χαμηλές καταναλώσεις, δεν κάλυπταν όμως τα υπόλοιπα νοικοκυριά. Ένα νοικοκυριό με μια μέση κατανάλωση το οποίο μπορεί να χρησιμοποιούσε παραπάνω κλιματιστικό ή ηλεκτρική θερμάστρα για να περάσει, για να βγάλει πέρα, έναν δύσκολο χειμώνα, είδε πολύ απότομες, αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Και είχαμε το θάρρος να πούμε ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και το διορθώνουμε. Με μία παρέμβαση η οποία θα επιστρέψει στους λογαριασμούς των πολιτών το 60% της αύξησης με την οποία επιβαρύνθηκαν λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Και θέλω επίσης να θυμίσω ότι η παρέμβαση την οποία κάναμε ως προς την υποστήριξη των πολιτών για τα καύσιμα είχε ανταπόκριση από τους πολίτες. Θυμάστε, μας έλεγε η αντιπολίτευση «αυτά τα οποία δίνετε είναι ψίχουλα, δε θα ενδιαφέρουν κανέναν». Το 76% όσων ήταν δικαιούχοι της επιδότησης καυσίμων μπήκαν στη σχετική πλατφόρμα και εισπράττουν το ποσό το οποίο τους αναλογεί.

Ταυτόχρονα, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να επιστρέψουν στον κρατικό προϋπολογισμό υπερβάλλοντα έσοδα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Με μία διαδικασία η οποία είναι και τεχνοκρατικά άρτια αλλά και νομικά στέρεη, έτσι ώστε αυτοί οι παραγωγοί οι οποίοι όντως έβγαλαν υπερβάλλοντα έσοδα αυτήν την περίοδο να στηρίξουν και αυτοί με τον τρόπο τους την κοινωνία και την εθνική προσπάθεια για να μειώσουμε την επίπτωση της αύξησης των τιμών.

Και, βέβαια, από τον Ιούλιο θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ένα πλαίσιο το οποίο οριστικά θα αποσυνδέει πια τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας από τις αυξήσεις των τιμών στο φυσικό αέριο και θα μπορέσει να τις σταθεροποιήσει σε επίπεδα τα οποία, ναι, θα είναι υψηλότερα από τις τιμές που πληρώναμε το 2020, θα είναι όμως ανεκτά, θα είναι υποφερτά, δεν θα είναι ακραία.

Και είπα -και το επαναλαμβάνω και σήμερα- στους Έλληνες πολίτες ότι όποιος σας λέει ότι μπορεί να κρατήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας εκεί που ήταν το 2020, σας λέει ψέματα. Καμία χώρα δεν είναι σε θέση να το κάνει. Όμως η παρέμβασή μας είναι τολμηρή και κάνει ένα οξύ πρόβλημα διαχειρίσιμο. Και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες γραμμές άμυνας - στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος θα επαναφέρει τον ισολογισμό των νοικοκυριών σε μία κατάσταση ισορροπίας.

Ταυτόχρονα, θα έχουμε την ευκαιρία, το αμέσως επόμενο διάστημα, να αναλάβουμε σημαντικές πρωτοβουλίες σε ζητήματα τα οποία αφορούν στην εξωτερική πολιτική. Αύριο, στη Βουλή, θα συζητήσουμε και θα κυρώσουμε τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί όλοι θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν για το πώς αντιλαμβάνονται, πραγματικά, τις συμμαχίες της χώρας και τη θέση της πατρίδας μας σε αυτό τον γεωπολιτικό χάρτη ο οποίος αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα.

Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η θέση της Ελλάδας τα τελευταία τρία χρόνια ενισχύθηκε γεωπολιτικά, αμυντικά, οικονομικά. Το κύρος της χώρας μας είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με αυτό το οποίο ήταν τον Ιούλιο του 2019, όταν ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύτηκε την διακυβέρνηση του τόπου.

Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρω στην επίσημη επίσκεψη την οποία θα κάνω στη Ουάσιγκτον, όπου τη Δευτέρα θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω και να συζητήσω εκτενώς με τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Και την Τρίτη θα έχω την πολύ μεγάλη τιμή να απευθυνθώ στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ως ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος μιλά στο ανώτατο αμερικανικό νομοθετικό όργανο.

Έχει, λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, αγαπητά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, όπως είπαμε και στο Συνέδριό μας, με θάρρος να θυμίζουμε το εύρος του κυβερνητικού μας έργου αυτούς τους 33 μήνες. Γι' αυτό και σας έχουμε δώσει και έχουμε διανείμει το σχετικό υλικό. Ακριβώς γιατί το έργο μας είναι τόσο πλούσιο και απλώνεται σε τόσους τομείς που είναι πολύ εύκολο πτυχές του να ξεχαστούν.

Επαναλαμβάνω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε με σεμνότητα και με θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να διορθώνουμε την πορεία μας, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ναι, κληθήκαμε να διαχειριστούμε μεγάλες κρίσεις αυτούς τους 33 μήνες. Πρωτόγνωρες κρίσεις. Δεν πιστεύω ότι καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά αναγκάστηκε να διαχειριστεί τόσες επάλληλες κρίσεις όπως η δική μας.

Όμως, είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι αν συγκρίνετε το κυβερνητικό μας έργο με αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και αυτά τα οποία είπα στις Προγραμματικές μου Δηλώσεις στη Βουλή, τον Ιούλιο του 2019, θα δείτε ότι έχουμε υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων για τις οποίες ο ελληνικός λαός μάς εξέλεξε. Και με αυτόν ακριβώς το ρυθμό θα κινηθούμε από τώρα μέχρι τις εκλογές.

Ξέρω καλά, και το ξέρετε και εσείς, ότι απέναντί μας θα έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία θα οξύνει τους τόνους, η οποία θα παίξει το τελευταίο της χαρτί, διαστρεβλώνοντας τα πάντα, επενδύοντας σε ψεύδη και πολώνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το πολιτικό κλίμα.

Σήμερα, είδα τον κ. Τσίπρα να απευθύνεται σε κάποια κυρία σε μία περιοδεία την οποία έκανε στη Θεσσαλονίκη και της είπε «ΣΥΡΙΖΑ θα λέτε και θα κλαίτε». Πράγματι, έκλαιγαν οι συνταξιούχοι το 2015 έξω από τα ΑΤΜ. Και ευχαριστούμε τον κ. Τσίπρα που σε κάθε ευκαιρία μας θυμίζει τη χειρότερη κυβέρνηση που είχε η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά.

Όμως εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο -το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και σήμερα- να εμπλακούμε στην τοξικότητα και στην χυδαιότητα των πολιτικών μας αντιπάλων. Θα επιμείνουμε στην ευπρέπεια του λόγου μας και στην ισχύ των επιχειρημάτων μας. Θα μιλάμε με στοιχεία, με νούμερα και με το έργο το οποίο έχουμε παράξει όλους αυτούς τους 33 μήνες, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Και βέβαια ταυτόχρονα θα είμαστε σε διαρκή κομματική εγρήγορση. Δώδεκα μήνες δεν είναι πολλοί. Το γνωρίζετε καλά. Ουσιαστικά το κόμμα μπαίνει πια στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023. Και αυτό απαιτεί από όλους μας να ανεβάσουμε τους ρυθμούς μας, ειδικά από τα κομματικά μας στελέχη τα οποία έχουν αυτό ως αποκλειστικό αντικείμενο, σε αντίθεση με τους βουλευτές μας οι οποίοι εξακολουθούν να πρέπει να είναι παρόντες στη Βουλή και φυσικά τους υπουργούς μας, οι οποίοι έχουν κυβερνητικά καθήκοντα.

Εσείς, τα στελέχη της Πολιτικής μας Επιτροπής, είστε αυτοί που θα πρέπει να τα δώσετε όλα αυτούς τους 12 μήνες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι στην πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα είναι «βατήρας» για την αυτοδύναμη Ελλάδα. «Αυτοδύναμη Ελλάδα» ήταν το σύνθημα μας και στις εκλογές του 2019. Εξακολουθεί και σήμερα να είναι επίκαιρο όσο ποτέ.

Για να το πω λοιπόν διαφορετικά: το κεφάλι κάτω αλλά το φρόνημα ψηλά. Αυτό μας ζητάει η χώρα. Αυτό μας ζητά το κόμμα. Και σύντομα, μάλιστα, μικτά κλιμάκια από υπουργούς, από βουλευτές, από στελέχη μας θα διατρέξουν ολόκληρη την επικράτεια για να ενημερώσουν για τα πολλά που έγιναν και τα πολλά περισσότερα τα οποία έχουν ακόμα να γίνουν.

Αλλά θα καταγράψουν όχι μόνο προβλήματα σε κάθε περιοχή, αλλά θα παρουσιάσουν και συνολικά το έργο το οποίο έχει γίνει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και μερικές φορές δεν το γνωρίζουμε στην πλήρη του έκταση. Διότι στο έργο αυτό το οποίο γίνεται θα πρέπει να συμψηφίσουμε, θα πρέπει να προσμετρήσουμε και παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται από τις δημοτικές και από τις περιφερειακές ενότητες.

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά από τα δημοτικά έργα τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα είναι χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο που οργανώθηκε σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο για να δώσει τη δυνατότητα σε Δήμους να υλοποιήσουν μια σειρά από σημαντικά έργα.

Έχουν, με άλλα λόγια, τα έργα αυτά, όπως και πολλά έργα των Περιφερειών, και τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το ξεχνάμε.

Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές της παράταξης, στην πρώτη μας συνεδρίαση λοιπόν, ως Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σας καλώ να αντλήσετε δύναμη από την πρόσφατη εκλογή σας και να την μετατρέψετε σε επίμονη προσφορά για το καλό της παράταξης και το καλό της χώρας.

Να γίνετε ένα καθημερινό υπόδειγμα έμπνευσης και δράσης για όλα τα μέλη μας, γιατί η τιμή την οποία φέρετε είναι μεγάλη, όσο μεγάλες είναι και οι ευθύνες σας.

Καλή αρχή λοιπόν, καλή δουλειά στη συνέχεια. Μας περιμένει ένα δύσκολο αλλά ένα εξαιρετικά αισιόδοξο ταξίδι, δίπλα σε κάθε Νεοδημοκράτη αλλά δίπλα και σε κάθε φίλο της παράταξης. Κυρίως και πρώτα από όλα όμως, και πάνω από όλα, δίπλα σε κάθε πολίτη, όπως αποφάσισε το Συνέδριό μας.

Καλή δύναμη στη νέα μας Πολιτική Επιτροπή, καλή επιτυχία στο νέο μας Γραμματέα τον Παύλο Μαρινάκη ο οποίος ελπίζω, κ. Τραγάκη, ότι θα επανεκλεγεί πανηγυρικά από την Πολιτική Επιτροπή. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.





