“Άγριες Μέλισσες”: ανατροπές και αμφιβολίες την Πέμπτη (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Ο Πέτρος κρύβεται στο Διαφάνι, ενώ όλοι υποψιάζονται ότι ο Ζάχος τον κατέδωσε.#AgriesMelisses απόψε στις 22:30 στον #ant1tv pic.twitter.com/k6aKftW28m — Άγριες Μέλισσες ΑΝΤ1 (@melisses_ant1tv) May 12, 2022

Τι θα δούμε την Πέμπτη στον ΑΝΤ1, στις 22:30…

Ο Πέτρος κρύβεται στο Διαφάνι, ενώ όλοι υποψιάζονται ότι ο Ζάχος τον κατέδωσε.

Ο Νικηφόρος με την Ασημίνα ζουν τον έρωτά τους στην Αθήνα, ενώ παράλληλα προσπαθούν να φτάσουν στον Θόδωρο Ξανθό.

Ο Κωνσταντής πείθεται, από τους γονείς του, να λαδώσει τον υποτιθέμενο κυβερνητικό υπάλληλο.

Η Πηνελόπη, με μια ανατρεπτική κίνηση, προσεγγίζει το πρόσωπο που θα την βοηθήσει στην έρευνά της.

Η Κορίνα, επηρεασμένη από τον Μπάμπη, αρχίζει να αμφιβάλλει για τον Ακύλα, ενώ η Ουρανία έχει δεύτερες σκέψεις για το ταξίδι τους στην Αμερική…

