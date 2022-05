Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Πάνω από 4.300 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια μειώνεται, σταδιακά, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 4388 νέα κρούσματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.384.982 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν στην Αττική ακόμη 2.067 μολύνσεις και στην Θεσσαλονίκη 412 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αχαϊας

Λάρισας

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

