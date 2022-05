Κοινωνία

Πατήσια: Χειροπέδες σε καθηγήτρια που κατηγορείται ότι χτύπησε μαθητή

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του μαθητή, για διαπληκτισμό μέσα στο σχολείο. Η προσαγωγή που στη συνέχεια έγινε σύλληψη,

Μια 45χρονη καθηγήτρια Γυμνασίου στα Πατήσια, συνελήφθη με την κατηγορία ότι χτύπησε μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η μητέρα του μαθητή κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ, ότι η καθηγήτρια χτύπησε τον γιό της, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού που είχε μαζί του στο σχολείο, την περασμένη Δευτέρα 16 Μαΐου.

Η 45χρονη αρχικά προσήχθη από αστυνομικούς και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης

