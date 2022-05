Πολιτική

Κύκλοι ΥΕΘΑ: Σε διαρκή ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις για κάθε πρόκληση

Τι λένε κύκλοι του υπουργείου Άμυνας μετά από διαρροές που έκαναν λόγο για πιθανές υβριδικές απειλές το καλοκαίρι σε νησιά και Έβρο.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση ή απειλή ασφαλείας, όπως ήταν και θα είναι πάντα. Τα υπόλοιπα είναι σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφορικά με διαρροές που έκαναν λόγο για πιθανές υβριδικές απειλές το καλοκαίρι σε νησιά και Έβρο.

Το απόγευμα, κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξέφραζαν προβληματισμό για «υβριδικού τύπου απειλές στα νησιά και τα σύνορα με τον Έβρο, που θα στοχεύουν σε εσωτερική αποσταθεροποίηση». «Το υπουργείο προετοιμάζεται για κάθε τύπου απειλή απ’ όπου και αν προέρχεται», έλεγαν οι ίδιες πηγές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Η επιπολαιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί από μόνη της κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια, ακόμη μεγαλύτερο από τους φανταστικούς κινδύνους που σκαρφίστηκε ανώτατη πηγή του Υπ. Άμυνας, διαρρέοντας πληροφορίες για "πιθανές υβριδικές απειλές εντός του καλοκαιριού" και ύπαρξη σχεδίου εσωτερικής αποσταθεροποίησης σκορπώντας τον τρόμο στους πολίτες. Για να χρειαστεί τελικά όλα αυτά να τα διαψεύσει μισή ώρα αργότερα, μετά τον σάλο που προκάλεσε. Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για μια ακόμη γελοιότητα των υπουργών του κ. Μητσοτάκη. Το πρόβλημα ωστόσο είναι δυστυχώς δομικό και ξεκινά από το Μέγαρο Μαξίμου που επιλέγει ακόμη και τα θέματα εθνικής ασφάλειας να τα διαχειρίζεται επικοινωνιακά, προκειμένου να εξυπηρετήσει το σχέδιο αλλαγής της ατζέντας από τα μείζονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ο πανικός του κ. Μητσοτάκη είναι προφανής. Το τελευταίο όμως που χρειάζεται ο τόπος είναι μέσα στο πανικό του να εφευρίσκει κινδύνους και να δημιουργεί από μόνος του εντάσεις, που υπονομεύουν την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας».

«Οι διαρροές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί υβριδικών επιθέσεων στα ελληνικά νησιά και τον Έβρο με στόχο την εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας, άπτονται πολύ σοβαρών θεμάτων, που είναι αδιανόητο να διατυπώνονται ελαφρά τη καρδία και εν συνεχεία να ανασκευάζονται. Την ώρα που η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυξάνεται, απαιτείται σοβαρότητα και εθνική στρατηγική. Ούτε εύκολα συμπεράσματα όπως αυτά περί «νέας εποχής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», που εξήγαγε ο Πρωθυπουργός μετά το γεύμα με τον κ. Ερντογάν στο Βόσπορο ούτε τέτοιες περίεργες διαρροές» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε τηλεφωνικώς για τις τελευταίες εξελίξεις στον Κόλπο. Επίσης, ενημέρωσα τον ομόλογό μου για την όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας, τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και επί του πεδίου, καθώς και για τις επισκέψεις μου σε Δυτικά Βαλκάνια» ενημερώνει με ανάρτηση στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Όλα αυτά, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωνει την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για την κλιμακούμενη εσχάτως τουρκική προκλητικότητα σε βάρος της Ελλάδας, ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε δήλωση του, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων, "θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πρόσφατη έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας και τις επιπτώσεις, που αυτή έχει στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Είμαστε μία χώρα, που έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της, έχουμε ισχυρούς συμμάχους και φυσικά έχουμε επενδύσει ακόμη περισσότερο στην αποτρεπτική μας δυνατότητα, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανένα να αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα".









