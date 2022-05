Κόσμος

Περσικός Κόλπος: Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ - Σύσταση στα ελληνικά πλοία

Που βρίσκονται τα δυο ελληνικά τάνκερ μετά το ρεσάλτο από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Έντονη καταδίκη από τις ΗΠΑ.



«Έντονη σύσταση» προς τις ελληνικές πλοιοκτήτριες εταιρείες, να αποφεύγουν τα πλοία τους τα ύδατα αρμοδιότητας Ιράν, κατά τον διάπλου τους στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, και τον κόλπο του Ομάν έκανε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, το Prudent Warrior βρίσκεται αγκυροβολημένο στο ιρανικό λιμάνι Bandar Abbas, ενώ το Delta Poseidon παραμένει προς το παρόν στην ίδια θέση στον Περσικό κόλπο.

Στο Delta Poseidon επιβαίνουν 25 άτομα πλήρωμα μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, και στο Prudent Warrior 23 άτομα πλήρωμα, μεταξύ των οποίων 8 Έλληνες και ένας Κύπριος.

Τα δύο ελληνικά τάνκερ τελούν υπό κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ το πλήρωμα παραμένει στα δύο πλοία και τα μέλη είναι καλά στην υγεία τους.

Εν τω μεταξύ, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν βίντεο με σκηνές από την κατάληψη των ελληνικών τάνκερ στον Περσικό κόλπο. Οι σχετικές αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν την επιχείρηση καρέ καρέ, με τους οπλισμένους άνδρες να αποβιβάζονται από ελικόπτερα στο κατάστρωμα των πλοίων και να εισβάλουν στη γέφυρα.

Την ίδια ώρα, την έντονη καταδίκη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσχεση των δύο ελληνικών τάνκερ από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν μετέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι το Ιράν πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τόσο τα κατασχεθέντα πλοία όσο και τα φορτία και τα πληρώματά τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρά ερωτηματικά για τις διπλωματικές προσπάθειες απελευθέρωσης των ναυτικών και των πλοίων στο Ιράν

Ερωτήματα προς την κυβέρνηση όσον αφορά την κατάληψη των δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Περσικό κόλπο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων του ελληνικού κράτους για την προστασία των πληρωμάτων τους, απευθύνουν με κοινή τους δήλωση οι τομεάρχες Εξωτερικών και Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος και Νεκτάριος Σαντορινιός.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε συγκεκριμένες ερωτήσεις για την ομηρία των Ελλήνων ναυτικών αλλά και την κατάσχεση του ρωσικού τάνκερ. Επισημάναμε ότι το διεθνές δίκαιο δεν νομιμοποιεί "αντίποινα", όποιες και να είναι οι αιτιάσεις της ιρανικής κυβέρνησης για το προηγούμενο γεγονός. Υπογραμμίσαμε παράλληλα την ανάγκη η χώρα μας να σέβεται την διεθνή νομιμότητα σε όλα τα επίπεδα και ότι οι κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν μετά την αποχώρηση τους από την διεθνή συμφωνία αποπυρηνικοποίησης δεν θεωρούνται νόμιμες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Χθεσινά δημοσιεύματα αναφέρονται στην αντίθετη άποψη της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την μη κατάσχεση του ιρανικού πετρελαίου, ακριβώς για το λόγο αυτό. Την ίδια στιγμή κορυφώνεται η αγωνία για την ασφάλεια και την απελευθέρωση των Ελλήνων ναυτικών, οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε ομηρία, χωρίς να γνωρίζουμε αν υπήρξαν διπλωματικές κινήσεις για την απελευθέρωση τους. Η 'έντονη σύσταση' του υπουργείου Ναυτιλίας προς τις ελληνικές πλοιοκτήτριες εταιρείες, να αποφεύγουν τα πλοία τους τα ύδατα αρμοδιότητας Ιράν, κατά τον διάπλου τους στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, και τον κόλπο του Ομάν, δεν αποτελεί επαρκή πρωτοβουλία για την προστασία πλοίων και πληρωμάτων».

Ακολούθως ρωτάνε την κυβέρνηση:

Ποια ήταν νομική βάση του αιτήματος δικαστικής συνδρομής εκ μέρους των ΗΠΑ, για την κατάσχεση του φορτίου του πλοίου; Υπήρχε αντίθετη σχετική εισήγηση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με τη συνέχιση της κράτησης του ρωσικού πλοίου; Με ποια νομική βάση παρέμεινε δεσμευμένο το πλοίο κατά το χρόνο μεταξύ της άρσης της αρχικής απόφασης κατάσχεσης του από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας για την ικανοποίηση του αμερικανικού αιτήματος; Ποιες είναι οι κινήσεις που έγιναν και θα γίνουν για την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων των πλοίων; Γιατί δεν έχει υπάρξει πιο ουσιαστική στήριξη στη χώρα μας από τις ΗΠΑ, που κίνησαν την ανωτέρω διαδικασία;

