Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη σε χώρο με χαμηλή βλάστηση.

Αμέσως έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ στον Ασπρόπυργο πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνει δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην τοποθεσία Λάκκα Κάτσαρη Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις.

