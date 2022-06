Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο

Δεκάδες πυροσβέστες έχουν σπεύσει επί τόπου. Ζητήθηκε συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ, λόγω των διαστάσεων της φωτιάς και των εύφλεκτων υλικών.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε προαύλιο χώρο κτηιρίου, πιθανότατα εργοστασίου, στον Ασπρόπυργο, επί της οδού Αγίας Σοφίας

Επί τόπου έσπευσαν και ήδη επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Η φωτιά έχει ένταση καθώς καίει και πλαστικά και υπάρχει διάχυτη ανησυχία για επέκταση της σε γειτονικά κτήρια.

Ζητήθηκε η συνδρομή απο υδροφόρες των ΟΤΑ, λόγω της έντασης της πυρκαγιάς, που έλαβε διαστάσεις, εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών.

