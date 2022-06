Το Πρωινό - Ρούλα Πισπιρίγκου: το αίτημα για επανεξέταση στα φιαλίδια αίματος της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Κοινωνία

Εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των τριών νεκρών κοριτσιών στην Πάτρα από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας με τα τρία νεκρά παιδιά έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η μητέρα των παιδιών, Ρούλα Πισπιρίγκου, βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, εξελίξεις αναμένονται και για το φιαλίδιο με το μεταθανάτιο αίμα της Τζωρτζίνας, που βρέθηκε στο ψυγείο του νοσοκομείου.

Η οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου, θα κάνει αίτημα για την επανεξέταση, τόσο για το αίμα που εξετάστηκε και βρέθηκε κεταμίνη, όσο και στα επτά φιαλίδια που βρέθηκαν μετέπειτα, όπως ανέφερε στο Star, ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος. Ο δικηγόρος, ανέφερε ακόμη ότι έχει συζυτήσει με την εντολέα του για την περίπτωση εγκληματικής ενέργειας των θανάτων Μαλένας και Ίριδας και είπε "εαν έχουμε υποψία ασφυκτικού θανάτου γιατί περιμένουμε έναν μήνα τα τοξικολογικά αποτελέσματα".

Ακόμη, στην εκπομπή μίλησε η παθονολογοανατόμος, Δήμητρα Καραγιάννη, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, η οποία ανέφερε πως "το δόκιμο και το σωστό θα είναι να περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις εκθέσεις των δύο ιατροδικαστών για οποιαδήποτε τοποθέτηση".





