Θεσσαλονίκη: Της είπε ότι του έπεσαν ρούχα από το μπαλκόνι και της έκλεψε κοσμήματα

Άνδρες της Ομάδας Ζ έπιασαν στα πράσα τον 18χρονο με τα κλοπιμαία.



Η άμεση κινητοποίηση δικυκλιστών της Ομάδας Ζ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψη 18χρονου Έλληνα, ο οποίος το αμέσως προηγούμενο διάστημα είχε αφαιρέσει από οικία στην περιοχή της Χαριλάου κοσμήματα.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες ο νεαρός με το πρόσχημα ότι του έπεσαν ρούχα του σε μπαλκόνι οικίας όπου διαμένει 67χρονη ελληνικής καταγωγής εισήλθε εντός και αφαίρεσε χρυσαφικά αξίας περίπου 18.000 ευρώ.

Από την περεταίρω έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος μαζί με έτερο άτομο, κατά το χρονικό διάστημα από τέλος Απριλίου 2021 έως τέλος Μάιου του τρέχοντος έτους προέβησαν από κοινού σε ακόμη οκτώ περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ανάληψης και της Χαριλάου από όπου αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.



Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

