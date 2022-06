Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων - Βασιλακόπουλος: τα κρούσματα και η μεταδοτικότητα

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας για την ευλογιά των πιθήκων αλλά και τον κορονοϊό.

Καθησυχαστικός για τα κρούσματα Ευλογιάς των Πιθήκων που εντοπίστηκαν και στην χώρα μας εμφανίστηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως είπε αν δεν είχε προηγηθεί η πανδημία η νόσος της Ευλογιάς των Πιθήκων δεν θα έπαιζε στα δελτία ειδήσεων και ο ΕΟΔΥ δεν θα έβγαζε ανακοινώσεις, σημείωσε.

Ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι η μεταδοτικότητα της ευλογιάς των πιθήκων δεν είναι μεγάλη, όπως φαίνεται και από τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως.

Σημείωσε ακόμα ότι η νόσος δεν είναι μεταδοτική όταν κάποιος είναι ασυμπτωματικός και πρόσθεσε ότι είναι εύκολο να εντοπιστούν οι άνθρωποι που νοσούν.

Τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων όπως ανέφερε θα αυξηθούν αλλά εξήγησε ότι αυτό δεν είναι ανησυχητικό, σημειώνοντας ότι η ευλογιά των πιθήκων είναι ένας ιός dna που δεν αλλάζει πολύ και δεν κάνει πολλές μεταλλάξεις.

Τέλος, υπογράμμισε ότι ο κορονοϊός παραμένει το κύριο πρόβλημα στην χώρα μας.





