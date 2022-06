Οικονομία

ΕΙΗΕΑ: Ο Νίκος Χατζηνικολάου εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης

Ποια άλλα μέλη απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, μετά τις εκλογές που έγιναν κατά την Γενική Συνέλευση.

Εξελέγη για ακόμη μια θητεία, ως πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Η ανακοίνωση της ΕΙΗΕΑ για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

«Σήμερα, 15 Ιουνίου 2022 συνήλθε η Γενική Συνέλευση της διευρυμένης πλέον Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, στην οποία συμμετέχει η συντριπτική πλειονότητα των ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης διενεργήθηκαν εκλογές στις οποίες εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως το οποίο σε πλήρη σύνθεση συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος, ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου (Real News) Αντιπρόεδρος, ο κ. Γιώργος Δήμας (ΤΑ ΝΕΑ) Γραμματέας, ο κ. Τάσος Μπούρας (Sportday) Ταμίας, ο κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος (Ελεύθερη Ώρα)

και τακτικά μέλη ο κ. Ανδρέας Κουρής ( ΚΟΝΤRΑ NEWS) ,ο κ. Κωνσταντίνος Νικόλτσιος (ΑΥΓΗ) και ο κ. Σωτήρης Πουλόπουλος (Κόκκινος Πρωταθλητής).

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Δημήτρης Στεφανάκης (Το Φως) και Κώστας Γκαβούνας (Ο Λόγος).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα δραστηριοποιηθεί ενεργά στη συνέχιση των επαφών με θεσμικούς φορείς για την στήριξη του κλάδου των εφημερίδων».





