Καιρός: Σαββατοκύριακο με καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες

"Μούσκεμα" θα τα κάνει ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Το Σάββατο αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας. Από το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς επίσης νησιωτικά τμήματα του Ιονίου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Κατά τόπους στα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα και σε θα συνοδεύονται από παροδικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν εκ νέου σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 13 έως 32, στην Ήπειρο από 15 έως 32 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 33, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι έως βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα είναι αρκετά πιθανό να έχουν παροδικά έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά σε περιοχές εκδήλωσης καταιγίδων αναμένεται πρόσκαιρη σημαντική ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

