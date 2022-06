Κόσμος

Ουκρανία: Νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία στα τέλη Αυγούστου

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας σχεδιάζει να ξαναρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με αυτή της Ρωσίας περί τα τέλη του Αυγούστου, αφού θα έχουν διεξαχθεί αντεπιθέσεις από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε αξιωματούχος χθες Σάββατο, την ώρα που συνεχίζονται να μαίνονται μάχες στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική Ουκρανία.

Η χώρα θα βρίσκεται σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση τότε, προέβλεψε ο Νταβίντ Αραχάμια, ο επικεφαλής των διαπραγματευτών της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό κρατικό δίκτυο Φωνή της Αμερικής.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο.

Στα τέλη Μαρτίου, το Κίεβο ανακοίνωνε πως θα δεχόταν να εγκαταλείψει την προσπάθειά του να ενταχθεί στο NATO, με αντάλλαγμα διεθνείς εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Η Μόσχα απαιτεί αποστρατιωτικοποίηση του γειτονικού κράτους και την εκχώρηση εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των ανατολικών περιφερειών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ.

