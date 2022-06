Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος - UEFA: επετειακό βίντεο με το γκολ του Χαριστέα κόντρα στη Γαλλία

Τη συγκλονιστική στιγμή "θυμήθηκε" η UEFA με ένα επετειακό βίντεο.

Σαν σήμερα, ο Άγγελος Χαριστέας, με ένα τεράστιο γκολ έφερε την Εθνική μας Ομάδα ποδοσφαίρου ένα βήμα πιο κοντά στην ιστορική κατάκτηση του Euro 2004.

H UEFA, θυμάται το στιγμιότυπο αυτό προβάλλοντας ξανά το βίντεο με το τέρμα στο 65' και τους πανηγυρισμούς κόντρα στη Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν, στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Το γκολ ήρθε με κεφαλιά του Χαριστέα και η μπάλα ήρθε συστημένη στο κεφάλι του επιθετικού μας από τον Θόδωρο Ζαγοράκη.

???? Angelos Charisteas scores the winner as Greece knock-out the defending champions France #OTD in the EURO 2004 quarter-final! @EthnikiOmada pic.twitter.com/W9qj0GoxVv — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2022

