Πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης: στο νοσοκομείο για εγχείρηση στην καρδιά

Τι συνέβη στον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή της ΝΔ και πότε αναμένεται να πάρει εξιιτήριο.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τα τελευταία 24ώρα ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργείο για την καρδιά του που του τοποθετήθηκε διπλό στεντ.

Ο Βασίλης Κικίλιας, ευχήθηκε στον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή στην Α Αθηνών της ΝΔ, μέσα από ανάρτησή του στο Twitter: «Σιδερένιος Νικήτα και περαστικά! Όλα θα πάνε καλά, θα το ξεπεράσεις και αυτό. Έχεις δυνατή καρδιά εσύ και τσαγανό».

Σιδερένιος Νικήτα και περαστικά! Όλα θα πάνε καλά, θα το ξεπεράσεις και αυτό. Έχεις δυνατή καρδιά εσύ και τσαγανό ????????@nkaklamanis — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) June 30, 2022

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο "Ελπις", για προληπτικούς κυρίως λόγους και αναμένεται να πάρει εξιτήριο μέσα στο Σαββατοκύριακο εάν δεν υπάρξει κάποια επιπλοκή τις επόμενες ώρες.

