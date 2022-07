Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι να πέσει η “αυλαία”, κανείς δεν γνωρίζει το “τέλος” που περιμένει τους ήρωες της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Το Διαφάνι και οι ήρωές του ξεδίπλωσαν την ιστορία τους. Για 3 χρόνια, καθήλωσαν με τον μύθο τους. Έγκλημα, Αδικία, Τιμωρία, Κάθαρση…Το μεγάλο φινάλε του δράματος πλησιάζει…

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Ο Ντούνιας αντιδράει στην παράνοια του Ακύλα κι από σύμμαχος γίνεται εχθρός του. Καταφέρνει να γλυτώσει την Αιμιλία και να πάρει όμηρο τον Ακύλα προκειμένου να γλυτώσουν απ’ τους άντρες του.

Ο Ζάχος, ο Πέτρος κι ο Άγγελος τους ακολουθούν μέσα στο δάσος και η νύχτα βάφεται με αίμα.

Το επόμενο πρωί, όλοι μετρούν νεκρούς κι αγνοούμενους.

Η Πηνελόπη μαζί με την Αντιγόνη πείθουν την Ασπασία να καταθέσει και πλέον η σύλληψη του Δούκα και του Μελέτη είναι θέμα χρόνου.

Η Ελένη με τον Δούκα θα έχουν μια απρόσμενη συνάντηση στα χωράφια του Γιώργη και οι παλιοί λογαριασμοί φαίνεται πως θα κλείσουν για πάντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Μύτικα

Αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες πέταγε για 14 ώρες με μια τρύπα στη μία του πλευρά! (βίντεο)

Σκρέκας για λογαριασμούς ρεύματος: Αυξημένη και χωρίς όριο η επιδότηση για τον Ιούλιο

Gallery