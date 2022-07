Κοινωνία

Μύκονος: Η influencer από την Βόρεια Μακεδονία και το κύκλωμα ναρκωτικών (βίντεο)

Οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους, εξάρθρωσε η αστυνομία στη Μύκονο. Τα τρία μέλη της, ανάμεσά τους και μία εκρηκτική influencer, διακινούσαν ναρκωτικά, στους οικονομικά ευκατάστατους του νησιού.

Η νεαρή Όλγα, μοντέλο και κόρη πολιτικού της Βόρειας Μακεδονίας με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram, «ψάρευε» πελάτες για να μοσχοπουλήσει ναρκωτικά στα χοντρά πορτοφόλια της Μυκόνου. Η Όλγα ήταν η «μπροστινή», όπως λέγεται στην πιάτσα. Αυτή δηλαδή που έφερνε την πελατεία.

Όμως η γνωστή influencer έπεσε στη φάκα της αστυνομίας μαζί με τους δύο συνεργούς της, αλλά και ένα πελάτη την ώρα της συναλλαγής στην Κλουβά στο νησί των αέρηδων.

Πρόκειται για ακόμα μία επιτυχία της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μυκόνου και της Δίωξης Ναρκωτικών. Η ουσία είναι ότι το σχέδιο με αυξημένη αστυνόμευση στο νησί έχει αποτελέσματα.

Τα μέλη του κυκλώματος και οι ρόλοι τους

Τα μέλη του κυκλώματος με τους Σκοπιανούς ντίλερς είχε διακριτούς ρόλους. Ένας 34χρονος από τα Σκόπια που είχε το ρόλο του αρχηγού ήταν ο ταμίας. Εκείνος ακόμα όριζε που θα αποθηκευτούν τα ναρκωτικά και τον τρόπο διάθεσής τους. Ο 35χρονος επίσης Σκοπιανός και η influencer εντόπιζαν τους πελάτες.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ασφάλειας Μυκόνου παρακολουθούσαν το κύκλωμα με τους Σκοπιανούς ντίλερς. Αποφάσισαν να επέμβουν το πρωί της Τετάρτης. Τους ακολούθησαν στο ραντεβού που είχαν με τον πελάτη, ένα Λιβανέζο dj σε κατάστημα στον Κλουβά και τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν:

437 ναρκωτικά δισκία XTC

219,8 γραμμάρια κοκαΐνη

270,9 γραμμάρια μεθαμφεταμίνη

155,7 γραμμάρια κάνναβη

Και μαζί ζυγαριά ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και μετρητά.

Και οι τρεις ντίλερς αλλά και ο πελάτης οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

