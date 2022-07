Πολιτική

Κύπρος - Ελπιδοφόρος: Να τερματιστεί η άδικη και παράνομη κατοχή της

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για την Κύπρο σε ομιλία του προς τους ομογενείς. Τι είπε για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.



«Η μνήμη μας στρέφεται στη θυσία των αδελφών μας Κυπρίων, των οποίων οι ζωές χάθηκαν, και στον αγώνα μας ο οποίος συνεχίζεται για μια δίκαιη λύση για την Κύπρο μας». Με τα λόγια αυτά ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απευθύνθηκε στο ποίμνιο της Ομογένειάς μας, από το βήμα του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού, στο Γουάιτ Στόουν της Νέας Υόρκης, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων στην Κύπρο από την παράνομη τουρκική εισβολή, πριν από 48 έτη.

«Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας σκεπάζουν τις οικογένειες όλων όσοι μαρτύρησαν και απώλεσαν τη ζωή τους, αλλά και σε όλους όσοι καταστράφηκαν όταν η Κύπρος μας σταυρώθηκε. Όχι μόνο δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε, αλλά και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε ολόκληρη την οικουμένη να ξεχάσει», επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος.

«Οι προσευχές μας για τις ψυχές τους είναι ταυτόχρονα κραυγές προς τον ουρανό για δικαιοσύνη, ενώ θυμόμαστε τις κατεστραμμένες εκκλησίες και τις εικόνες της Κύπρου, τα ιερά κειμήλια που εξαφανίστηκαν ως αποτέλεσμα της άδικης και παράνομης διχοτόμησης αυτού του νησιού, που αποτελεί θεμέλιο του παγκόσμιου πολιτισμού για περισσότερα από 9.000 χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η ελπίδα μας είναι η επικράτηση της δικαιοσύνης στην Κύπρο, η επιστροφή των Κυπρίων αδερφών μας στις εστίες τους και η αποκατάσταση των εκκλησιών και των προσκυνημάτων μας, που θα δικαιώσει όλους όσοι αγωνίστηκαν για την Κύπρο και αυτούς που χάθηκαν και αυτούς που ζουν», πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

«Πρέπει να επιμείνουμε με την ίδια πίστη στον αγώνα μας, ώστε η Τουρκία να τερματίσει την άδικη και παράνομη κατοχή της μαρτυρικής νήσου», υπογράμμισε.

Επιπρόσθετα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής δεν παρέλειψε να θυμηθεί και να υπενθυμίσει την ομιλία του που αποδόθηκε και στα ελληνικά και στα αγγλικά, για τη μετατροπή της πολύτιμης για την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό Αγίας Σοφίας σε τζαμί, πριν από δύο χρόνια, «την αρπαγή της», όπως είπε, «και την εκμετάλλευσή της για αλλότριους σκοπούς». Μάλιστα, σημείωσε ότι «είναι σαν οι ίδιες δυνάμεις που επιζητούν να κυριαρχήσουν με τη βία στους άλλους να επιζητούν τη διαγραφή των ίδιων μας των ψυχών, όμως ποτέ δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα, ποτέ δεν θα ενδώσουμε, πάντοτε θα θυμόμαστε και πάντοτε θα αγωνιζόμαστε».

